VIDEO: Oso huye de calor y se refresca en el jacuzzi de una casa en California

BURBANK, California, EU (AP).— El sur de California está en plena ola de calor, y resulta tentador darse un chapuzón en una pileta en el jardín.

Incluso para un oso.

La policía en la localidad de Burbank respondió a un aviso de un oso en un barrio residencial, y se encontró al animal sentado en un jacuzzi detrás de una de las viviendas.

This #bear is beating the heat in Burbank! Officers are on-scene after the bear was spotted in a hillside neighborhood before taking a dip to cool off. For safety tips regarding bear sightings, visit https://t.co/o5zi9UrjPh pic.twitter.com/aHci8CyMLS

— Burbank Police (@BurbankPD) July 29, 2023