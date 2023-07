VIDEO: Fan lanza bebida a Cardi B y ella le avienta su micrófono durante un concierto

Por Julio Cortés

Los Ángeles, 30 de julio (LaOpinión).- El concierto que Cardi B ofreció el sábado en el club de playa Drai de Las Vegas tuvo una desagradable interrupción, pues una supuesta fan arrojó líquido al escenario, lo cual provocó la furia de la artista.

Mientras la rapera interpretaba el tema Bodak yellow, una mujer que se encontraba en el público le arrojó el contenido de un vaso.

Uno de los múltiples videos compartidos en las redes sociales muestra cómo Cardi se desconcertó durante un instante, pero de inmediato le lanzó a la chica el micrófono, por lo que intervinieron los elementos de seguridad.

Cardi B was performing in Las Vegas and someone threw a drink at her! Check it out !!! #cardib pic.twitter.com/zCldoWBhes

— Eric Remy (@deejremy) July 30, 2023