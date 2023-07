Donald Trump condenaba a los manifestantes del 6 de enero, pero ahora los respalda

Nueva York, 30 de julio (AP) — Al día siguiente de los disturbios del 6 de enero de 2021, el entonces Presidente Donald Trump denunció a los agitadores que allanaron violentamente el Capitolio, penetrando las barricadas, enfrentándose a los policías y provocando que los legisladores —que iban a certificar formalmente su derrota en su intento por reelegirse— corrieran para salvar la vida.

El mandatario demoró en emitir esa condena, y sólo lo hizo luego de críticas generalizadas —incluyendo de colegas republicanos— por el papel que él desempeñó en desatar ese caos. Pero dos años y medio después, cualquier indicio de que Trump lamenta el ataque o lo reprende ha desaparecido, en un momento en que se prepara para enfrentar cargos penales por sus intentos de revocar los resultados de los comicios de 2020.

Ahora ubicado al frente de las primarias por la candidatura presidencial republicana para las elecciones de 2024, Trump minimiza regularmente la violencia de ese día, glorifica a los agitadores como patriotas, y difunde afirmaciones falsas sobre quién estuvo involucrado. No sólo se ha comprometido a indultar a una “amplia porción” de los acusados por los hechos del 6 de enero si obtiene un segundo periodo presidencial, sino que también ha recaudado fondos para ellos, ha trabado amistad con sus familias y colaboró en una canción que sorpresivamente se convirtió en un éxito en iTunes.

