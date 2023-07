Polonia denuncia presencia de mercenarios de Wagner cerca de su frontera

Varsovia, 30 de julio (AP) — Un centenar de mercenarios de la milicia privada Wagner, vinculada con Rusia, se han acercado a la frontera con Polonia, dijo el Primer Ministro polaco el sábado.

Mateusz Morawiecki dijo en conferencia de prensa que los mercenarios se habían acercado al Corredor de Suwalki, un tramo estratégico de territorio polaco situado entre Bielorrusia y Kaliningrado, una ciudad rusa separada del continente.

Polonia, miembro de la OTAN y la Unión Europea, teme por la seguridad en su frontera oriental con Ucrania y Bielorrusia, aliada de Rusia.

Los temores han crecido desde que mercenarios de Wagner se instalaron en Bielorrusia después de su efímera rebelión en Rusia semanas atrás.

La frontera polaco-bielorrusa está en tensión desde hace varios años, cuando grandes contingentes de migrantes del Medio Oriente y África arribaron allí para tratar de entrar a la UE a través de Polonia y Lituania.

El Gobierno polaco acusa a Rusia y Bielorrusia de utilizar a los migrantes para desestabilizar a Polonia y otros países de la UE. Llama a la migración una forma de guerra híbrida y ha erigido un muro alto en parte de su frontera con Bielorrusia.

