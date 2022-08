Migrantes llegan a Arizona pese a los contenedores que bloquean frontera con México

Por Elliot Spagat

YUMA, Arizona, Estados Unidos, 30 de agosto (AP).— Horas antes de que el Gobernador de Arizona, Doug Ducey, afirmara que se había dado un “gran paso adelante para asegurar nuestra frontera” con la instalación de 130 contenedores de mercancías apilados en dos alturas, cientos de migrantes encontraron la forma de rodearlos, lo que desmentía su afirmación.

Caminaron por tierras tribales hasta el borde de un alto muro construido durante el mandato de Donald Trump para entregarse a agentes fronterizos que esperaban fuera de la reserva, con la expectativa de ser liberados en Estados Unidos para pedir asilo.

Familias, parejas jóvenes con niños pequeños, ancianos y otras personas atravesaron con facilidad el río Colorado, con el agua hasta la rodilla, antes del amanecer del miércoles. Muchos de ellos llegaron en sandalias y con bolsas de la compra colgadas del hombro.

The White House is clueless. If only President Biden visited the border, he’d see the mass amount of migrants walking across the border.

This negligence is exactly why Arizona took action to close the border wall gaps near Yuma. 1/ https://t.co/9XQdJe5OJU

— Doug Ducey (@DougDucey) August 29, 2022