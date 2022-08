El precio de la luz en España alcanza un nuevo récord: sube hasta los 476.39 euros

Además, el precio del gas para el mercado eléctrico en España (que ofrece Mibgas a diario) para el 31 de agosto se sitúa en 230 euros/MWh, frente a los 80 euros del 15 de junio (cuando empezó a aplicarse la “excepción ibérica”). Es decir, se ha incrementado un 187.99 por ciento desde entonces.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS).- El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista subirá este miércoles un 3.69 por ciento con respecto a este martes, hasta los 476.39 euros por megavatio hora (MWh), tocando así un nuevo máximo desde que entró en vigor la excepción ibérica el pasado 15 de junio, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press.

Este precio es el resultado de sumar el promedio de la subasta en el mercado mayorista a la compensación que pagará la demanda a las centrales de ciclo combinado por la aplicación de la “excepción ibérica” para topar el precio del gas para la generación de electricidad.

De esta manera, el precio vuelve a subir y supera el anterior máximo desde la entrada en vigor de la “excepción ibérica”, registrado hoy con 459.4 euros/MWh.

Los 476.39 euros/MWh de este miércoles serían el segundo precio más alto de la historia para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista, sólo por detrás del récord de 544.98 euros/MWh registrado el pasado 8 de marzo, antes de la entrada en vigor del “tope” al gas.

En la subasta, el precio medio de la luz en el mercado mayorista –el denominado pool— se situará este miércoles en 187.3 euros/MWh. El precio máximo se registrará entre las 00:00 y las 01:00 horas, con 227.82 euros/MWh, mientras que el mínimo para la jornada, de 156.25 euros/MWh, se dará entre las 16:00 horas y las 17:00 horas.

A este precio del pool se suma la compensación de 289.09 euros/MWh a las gasistas que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada.

Este espiral de precios altos de la luz que se ha dado a lo largo de la última semana ha estado impulsada por el precio del gas natural, que está en niveles máximos, debido, principalmente, al anuncio de Gazprom de cortar a partir del 31 de agosto y durante tres días el bombeo de gas a Alemania.

En ese contexto, la compañía francesa de suministro energético Engie ha informado de que Gazprom ha reducido desde este martes el suministro de gas, que ya había caído sustancialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania por el desacuerdo entre las partes en la aplicación de algunos contratos.

No obstante, los contratos a futuro del gas en el mercado TTF holandés caían este martes un 4.8 por ciento, situándose por debajo de los 260 euros/MWh los contratos a septiembre.

UN 10.7% MENOS QUE SIN APLICARSE LA MEDIDA

En ausencia del mecanismo de la “excepción ibérica” para topar el precio del gas para la generación de electricidad, el precio de la electricidad en España sería de media unos 533.46 euros/MWh, lo que supone unos 57.07 euros/MWh más que con la compensación para los clientes de la tarifa regulada, que pagarán así un 10.7 por ciento menos de media.

Los precios del mercado eléctrico para este miércoles en el resto de países europeos también marcarán unos niveles especialmente altos. Así, en el caso de Francia se sitúa por encima de los 650 euros/MWh, mientras que en Alemania será de más de 600 euros/MWh. En Bélgica se superarán los 516 euros/MWh, en Países Bajos los 534 y en Austria y Suiza se acercan a los 700 (673.28 euros/MWh y 682.47 euros/MWh, respectivamente).

El “mecanismo ibérico”, que entró en vigor el pasado 15 de junio, limita el precio del gas para la generación eléctrica a una media de 48.8 euros por MWh durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros.

En concreto, la “excepción ibérica” fija una senda para el gas natural para generación de electricidad de un precio de 40 euros/MWh en los seis meses iniciales, y posteriormente, un incremento mensual de cinco euros/MWh hasta la finalización de la medida.

El Gobierno estima que la “excepción ibérica” ha supuesto un ahorro de mil 383 millones de euros para los consumidores españoles en sus dos primeros meses de vigencia. Esta cifra representa un ahorro de 22 millones de euros diarios para la sociedad española desde la entrada en vigor del mecanismo.

