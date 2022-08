VIDEO: “Aquí se te respetaba. Aquí perdiste un amigo”, le reclama Barbosa a Noroña

La reacción de Barbosa surgió a unos días de que se destapara que Nacho Mier será uno de los aspirantes a candidatos de Morena por la gubernatura del estado.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– Miguel Barbosa Huerta, Gobernador de Puebla, rompió la relación de amistad que mantenía con Gerardo Fernández Noroña, Diputado federal del Partido del Trabajo (PT), por el respaldo de éste a Ignacio Mier Velazco para la nueva gubernatura de Puebla.

En una conferencia de prensa realizada el 29 de agosto, el mandatario poblano recriminó al legislador haber acompañado a Ignacio Mier en su Cuarto Informe de labores legislativas como coordinador de legisladores federales, y además decir que era un buen perfil para obtener la candidatura de Morena en 2024 para dicho estado.

Además, el mandatario estatal dejó entrever que Fernández Noroña manifestó su apoyo por la posibilidad de conseguir una candidatura en las próximas elecciones, pese a que se trata de un perfil que “no sabe generar unidad”.

“Que lo venga a ayudar Fernández Noroña, que lo nombre su coordinador de campaña, que a Fernández Noroña lo nombre su coordinador de campaña. Noroña que es experto en crear unidad, que venga a provocar unidad cuando el pueblo tenga que decidir. La unidad se expresa en el momento en el que se desarrollan movimientos partidarios democráticos en encuesta o consulta para decidir quienes son los candidatos, incluyendo desde luego Gobernador o Gobernadora. ¿Verdad, Fernández Noroña? Esa es la unidad y ven a ayudar a Mier, a él le hace falta mucho tu ayuda”, comentó el Gobernador.

“Aquí se te apreciaba y se te respetaba, perdiste un amigo, te lo digo. Para que ya no andes haciendo TikToks y ese tipo de payasadas. Perdiste un amigo, alguien que te apreciaba y siempre te respetó. […] Yo si te he respetado y te he querido, cabrón. Es todo”, recalcó.

Barbosa dijo además que aún cuando Ignacio Mier Velázco convocó al Diputado del PT, “nunca lo ha tomado en serio”.

“Salvo que tu sepas que no vas a ser candidato a Presidente de la República y que estes ya tu buscando un acuerdo para hacer una candidatura. Yo si te he respetado y te he querido, cabrón. Es todo”, finalizó sobre el tema el Gobernador de Puebla.

Qué descompuesto se ve el gober @MBarbosaMX. Avísenle que se ve desesperado, desolado y muy solo. Asesórenlo, faltan dos años y medio. 👉🏾 https://t.co/ZVnLTVDg6G pic.twitter.com/SXuNU9j5cX — Héctor Llorame (@HectorBLN) August 29, 2022

Barbosa refirió que hasta este lunes, había mantenido una relación de respeto con Fernández Noroña cuando, en cambio, el grupo de Ignacio Mier no ha sabido tratarlo en serio.

“Yo sí te he respetado y te he querido, cabrón. Ven a ayudar a Mier. A Mier le hace falta mucho tu ayuda. Aquí se te apreciaba, se te respetaba. Perdiste un amigo”.

Las declaraciones de Barbosa surgieron a dos días de que se diera a conocer que Ignacio Mier Velazco será aspirante a candidato de Morena por la gubernatura de Puebla. En su conferencia de prensa de la mañana del 29 de agosto, Barbosa condenó el apoyo que la dirigencia nacional de Morena y políticos nacionales dieron a Mier Velázco, y exigió “no imponerlo como candidato”.

“A todos ellos, al presidente Nacional Mario Delgado, a todos los factores políticos nacionales, que piensan que pueden imponer a Igancio Mier como candidato bajo lo que llaman acto de unidad, no, les digo desde acá que en Puebla se tiene que respetar el derecho de los poblanos y poblanas a decidir quien debe ser el candidato o candidata de Morena a la gubernatura y a todas las demás candidaturas”, expuso.

Cuando pido otra ronda de shots y mi compa ME LA NIEGA … pic.twitter.com/bl9lRsLikH — Risco (@jrisco) August 30, 2022

“No se trata de impedir que alguien no sea, sino de que no se imponga a alguien con discursos. Se tiene que respetar el derecho a elegir, y así que gane Mier o cualquiera”, dijo el mandatario estatal mientras resaltaba que se debe respetar el derecho a elegir.

Fue el pasado 27 de agosto cuando Gerardo Fernández Noroña destapó a Ignacio Mier como aspirante a candidato de Morena por la gubernatura de Puebla en el Cholula Center, lugar donde Mier llevó a cabo su informe.

“Nacho Mier tiene los merecimientos para aspirar en su momento al Gobierno del estado de Puebla”, dijo Fernández Noroña.

Ningún presidenciable asistió al Informe de @NachoMierV como diputado Federal, el legislador no tuvo más remedio que hacer que @fernandeznorona lo destapara.#AmbasManos 📹 @Paola_Macuitl pic.twitter.com/X3ejGgdThB — Ambas Manos (@Ambas_Manos) August 27, 2022

Pese a estar invitados al evento, no acudieron el Secretario de Gobernación, Adán Augusto; ni la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ni el Canciller Marcelo Ebrard.

“VERIFIQUEN EL PASADO DE MIER”: BARBOSA

Miguel Barbosa rechazó que Ignacio Mier sea el político que consolidó la Cuarta Transformación en Puebla para el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República, en 2018.

Y es que, aseguró que el coordinador morenista llegó a pactar en Puebla con el PAN, buscando cargos para sus hijos durante la campaña de Martha Erika Alonso.

“Que solo verifiquen quién es Ignacio Mier en su historia política, cómo siempre ha jugado estar en un lado y en otro lado […] Seguramente sabrá López Obrador que él siempre pactó en Puebla con el PAN; siempre tuvo cargos con el PAN; en el 2018, su hijo compitió con el PAN; su hija era parte de la campaña de Martha Erika Alonso”.

En ese sentido, el mandatario poblano destacó que los liderazgos nacionales de Morena no deben respaldar a Ignacio Mier e influir en las candidaturas de Puebla para el 2024, pues estás solo pueden ser elegidas mediante encuesta o consulta.

“Que los ciudadanos decidan, elijan, a quien quiera que sean sus candidatos o candidatas, empezando por quién sea el candidato a Gobernador o Gobernadora a través de dos procedimientos: encuesta o consulta, y así que gane Mier o cualquiera”, dijo.

Finalmente, Barbosa subrayó que la encuesta debe ser creíble y real, por lo que pidió a los morenistas exigir dicho método y defender su derecho a elegir a sus futuros representantes.

-Con información de Periódico Central y Ambas Manos