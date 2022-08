Si SCJN quita prisión preventiva, respeto decisión, pero no quiero ser cómplice: AMLO

El mandatario mexicano afirmó que de ser eliminada la prisión preventiva en el país, “va a seguir la impunidad en el Poder Judicial”.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien el 5 de septiembre resolverá si elimina o no la prisión preventiva oficiosa en México, aunque aseguró que no quiere “ser cómplice” de ello.

Durante su rueda de prensa diaria en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal defendió una vez más la medida cautelar al afirmar que de ser eliminada en el país seguirá “la impunidad en el Poder Judicial”.

“Si la Corte resuelve que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice. No quiero que el día de mañana digan ‘oiga, ¿y por qué salió este delincuente de cuello blanco?’. Voy a tener que repetir: pues no fuimos nosotros, fue el Juez, fue el Poder Judicial. Entonces México sigue siendo el país de la corrupción y la impunidad, y eso no queremos que suceda porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal consideró que el Poder Judicial “sigue caracterizado por la corrupción” e incluso señaló que algunos “jueces que ni siquiera les importa el pueblo”, ya que sólo se dedican “a defender los intereses creados”.

“Lo que sucedería [es que] los jueces liberarían a diestra y siniestra. Si ya lo hacen, se agravaría el problema. Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos. Pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempo atrás, caracterizado por la corrupción”, expresó.

Sin embargo, López Obrador manifestó su respeto y confianza al Ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar; y al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pero mencionó que la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial “no son gente caracterizada por la honestidad”.

El Presidente adelantó que dará a conocer los casos que existen en el país, en donde los jueces han liberado a delincuentes e indicó que su Gobierno “limpiará el Poder Judicial”.

“Y entonces sí, cuando tengamos confianza plena de que no va a haber corrupción y va a haber apego a la Ley. Pero no estamos en esa situación, no hay normalidad jurídica […] Tenemos que seguir avanzando. No podemos quedarnos callados”, concluyó.

LA DISCUSIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

El próximo 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá de resolver la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa que el Congreso estableció en el Artículo 19 constitucional desde el 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso.

Los críticos de la prisión preventiva oficiosa han argumentado que la medida afecta principalmente a grupos vulnerables. El propio proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales —que plantea declarar inconstitucional esta medida de oficio— señala que “configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta también contra la propia funcionalidad del sistema”.

El Gobierno federal, por su parte, ha alertado que eliminar la prisión preventiva oficiosa implicaría la pérdida de vidas humanas, tanto de víctimas como de elementos de la policía, el Ejército y los propios jueces.

“Ahora estamos viendo infinidad de casos de jueces [que liberan detenidos]. Esto que pasó hace dos días que se detiene a un señor promotor de violencia en Colima y un Juez lo libera”, dijo el Presidente durante la conferencia matutina del viernes, haciendo alusión a José Bernabé “N” , alias “La Vaca”, quien no fue vinculado a proceso después de que lo determinara un Juez en el Estado de México.

La prisión preventiva justificada se dicta cuando un Juez o Jueza determina que existe un riesgo de que la persona acusada se fugue, o exista algún riesgo a las víctimas del delito, a testigos o a la propia investigación por la posibilidad de destrucción o alteración de pruebas y evidencia.

Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa se puede extender a todos los delitos, siempre y cuando, el Ministerio Público lo justifique ante un Juez, como señala el artículo 19:

“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El Juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”.