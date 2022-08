Hielo condenado a derretirse en Groenlandia elevará 25 cm el nivel del mar: estudio

Por Seth Borenstein

WASHINGTON (AP).- El “hielo zombie” de la enorme capa de hielo de Groenlandia eventualmente elevará el nivel del mar en al menos 25 centímetros (10 pulgadas), según un estudio dado a conocer el lunes.

El hielo zombie (hielo condenado a derretirse) es aquel que sigue unido a otras capas más gruesas, pero que ya no es alimentado por los glaciares más grandes. Eso se debe a que los glaciares matriz reciben menos reabastecimiento de nieve. Y ese hielo condenado se está derritiendo a consecuencia del cambio climático, dijo el coautor del estudio William Colgan, un glaciólogo del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia.

Loss of ice from the Greenland ice sheet—alongside increasing precipitation, ice flow discharge and meltwater runoff—will lead to at least 274 mm in sea-level rise, regardless of future climate warming projections, according to a study in @NatureClimate. https://t.co/KaZKt1uiRX pic.twitter.com/3z5Oij5IJL

