La Ministra Piña soltó la rienda a juzgadores para ganar poder, alerta el Presidente

El Presidente señaló que los ataques contra la Ministra Norma Piña no son personales, pues desde que es presidenta de la Corte, es peor que antes el Poder Judicial.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó esta mañana que la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, desde que sustituyó a Arturo Saldívar, le dio rienda suelta a las y los jueces para ganar adeptos dentro del Poder Judicial.

El Presidente explicó que cuando Piña Hernández llegó a la presidencia de la SCJN le dio “completa libertad” a las y los jueces, lo que ha desatado que liberen a presuntos delincuentes.

“Se da el cambio y ya de plano regresó, yo no diría a como antes, sino peor. […] Ella [Norma Piña] para tener fuerza los deja en completa libertad a los jueces, y ya los jueces hacen lo que quieren, y a partir de entonces empiezan a liberar a presuntos delincuentes, y empiezan a degradar aún más el Poder Judicial”, criticó.

“Cuando estaba Arturo Saldívar, si había un Juez que estaba actuando de manera corrupta, se podía hacer algo, de hecho, un Ministro acusado de corrupción presentó su renuncia, pero ya a partir que llegó la nueva [Ministra] presidenta, ya no”, agregó.

López Obrador dio el ejemplo del día en que fue hallado culpable en Estados Unidos Genaro García Luna por sus nexos con el narcotráfico en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, en México, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó descongelar las cuentas de Linda Cristina Pereyra Gálvez, su esposa.

Asimismo, el Presidente reiteró su crítica a la SCJN por haber solicitado un incremento en el presupuesto por el cuatro por ciento para el próximo año.

“¿Qué no podían presentar un presupuesto con un plan de austeridad, si además del presupuesto y del aumento que están solicitando, tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos? Y todo porque se sienten protegidos por la oligarquía. Ojalá y ellos recapacitaran. No se trata de que no tengan para el cumplimiento de sus funciones, pero no en exceso”, dijo.

El pasado lunes 28 de agosto, la Ministra presidenta informó de la solicitud de un incremento del cuatro por ciento del presupuesto de la institución ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el próximo año.

Piña Hernández detalló que el incremento solicitado es respuesta a la disminución del 15.4 por ciento que han tenido desde la entrada del actual Gobierno en 2018.

En sesión solemne de la #LaCorte, @CJF_Mx y @TEPJF_informa, la ministra presidenta destacó que en el proyecto de presupuesto se encuentra una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados. https://t.co/Y2xYpqA5SD pic.twitter.com/QHqWAJIZPt — Suprema Corte (@SCJN) August 28, 2023

La Ministra presidenta destacó que en este proyecto de presupuesto enviado para su aprobación en la Cámara de Diputados se encuentra una “justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados”.

López Obrador advirtió que el Poder Judicial se ampararía ante un eventual rechazo de la Cámara de Diputados para aprobar el aumento del presupuesto.

“Yo no veo más que una renovación tajante que se lleve a cabo de manera democrática, que sea el pueblo de México el que resuelva sobre esto en las urnas”, admitió y explicó que existirían dos formas: que las y los legisladores aprueben una Reforma Constitucional para que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por voto popular; y que se convoque a una consulta.

MORENA PROPONE RECORTE A PODER JUDICIAL

Tras una primera revisión al gasto en el Poder Judicial, hemos detectado 15 mil millones de pesos en gastos innecesarios, pero podrían ascender a 25 mil millones de pesos en total. Dentro de estos recursos, encontramos una partida de 3 mil millones de pesos para reparación de… pic.twitter.com/XnSHblryjG — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) August 13, 2023

Apenas el pasado 13 de agosto, el Diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, compartió que se espera realizar un ajuste de 15 mil a 25 mil millones de pesos de “gastos innecesarios” en el monto etiquetado para el Poder Judicial dentro del Presupuesto 2024, que serán destinados a reducir la pobreza.

“Ya entramos de lleno a la revisión de cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos, entramos a la fase de revisión del presupuesto, y que podemos encontrar entre 15 mil y 25 mil millones de pesos algunos ajustes para algunos poderes que permitan garantizar que se trasladen estos recursos en inversión directa. Para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de muchas familias mexicanas”, advirtió.

A través de la red social X, el legislador morenista dio a conocer que dentro de los gastos que superan los objetivos del Poder Judicial, se detectaron tres mil millones de pesos destinados a reparar las casas de jueces y ministros, escoltas y vehículos blindados.