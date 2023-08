Querétaro: Niña de 4 años muere dentro de su kínder al atorarse en una resbaladilla

De acuerdo con las autoridades municipales, la menor no murió por un golpe en la cabeza, sino por asfixia.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Una niña de cuatro años falleció al caer de una resbaladilla en la que jugaba durante su estancia en una escuela de Querétaro.

La menor, identificada como Zoé, murió por asfixia luego que su cuello se quedó atorado en las escaleras del juego del jardín de niños “Rita Cetina Gutiérrez”, de l colonia Paseos de San Miguel.

Zoé se encontraba jugando en su primer día de clases, cuando cayó insconsciente de la resbaladilla y el personal docente reportó a los cuerpos de emergencia.

Autoridades de Protección Civil y paramédicos checaron los signos vitales de la menor y confirmaron que se encontraba sin vida.

Por este hecho, el personal ministerial de la Fiscalía General de Querétaro inició las investigaciones correspondientes y así, deslindar responsabilidades.

De acuerdo con la primera instancia, Zoé se había caído y golpeado la cabeza al intentar descender del juego, pero las autoridades municipales notificaron que Zoé falleció por asfixia.

Testigos aseguraron que el personal del plantel educativo vio por última vez a Zoé después del recreo, alrededor de las 11:00 horas.

Minutos más tarde, comenzaron a buscarla hasta que la localizaron sin vida atorada en las escaleras del juego.