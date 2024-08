El Tribunal Supremo ordena cierre de X en Brasil luego de incumplir orden judicial

El Supremo Tribunal Federal notificó el miércoles a X sobre la orden del Juez en una respuesta a la publicación en X de la cuenta de asuntos globales de la plataforma.

“En caso de incumplimiento con la determinación, la decisión podría resultar en la suspensión de las actividades de la red social en Brasil”, indicó el tribunal en un comunicado.

Dictator de Voldemort is absolutely trying to destroy democracy in Brazil https://t.co/WHatCUNYbE

— Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024