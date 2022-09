Yeah Yeah Yeahs, banda estelar del Corona Capital, estrena el álbum “Cool it down”

“Cool it down” fue descrito por The New York Times como “un álbum expansivo que se atreve a imaginar un futuro audaz y fresco”.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- La agrupación neoyorkina Yeah Yeah Yeahs, uno de los actos estelares del Festival Corona Capital, estrenó este viernes “Cool it down”, su primer álbum luego de nueve años de pausa.

“La música ha sido un salvavidas para mí y para Nick (Zinner) y Brian (Chase) durante los últimos 21 años, como lo es para mucha gente. Es un refugio seguro para las emociones grandes. Así que en 2021, cuando pudimos estar juntos de nuevo, toda la alegría, el dolor y la más profunda gratitud por la música salieron de nuestros corazones canción tras canción”, compartió Karen O, vocalista de la agrupación, sobre “Cool it down” a través de un comunicado de prensa.

El regreso de Karen O (voz), Nick Zinner (guitarra) y Brian Chase (batería) ha sido uno de los más esperados del 2022, entrando así a una lista de reencuentros encabezada por los también estadounidenses My Chemical Romance y Paramore, quienes de igual manera se estarán presentando en el Corona Capital 2022.

“Cool it down” fue descrito por The New York Times como “un álbum expansivo que se atreve a imaginar un futuro audaz y fresco”.

El quinto material discográfico de la banda está compuesto por ocho temas titulados “Spitting Off the Edge of the World”, “Lovebomb”, “Wolf”, “Fleez”, “Burning”, “Blacktop”, “Different Today” y “Mars”.

Para celebrar el lanzamiento de “Cool it down”, la agrupación liderada por Karen O organizó un evento-pop para este 30 de septiembre en la calle General Prim #12 en la Colonia Centro, de la Ciudad de México, en donde los seguidores de los Yeah Yeah Yeahs podrán comprar mercancía oficial y vinilos de edición limitada a partir de las 12 del día hasta las 18:00 horas. La entrada es libre.

Los Yeah Yeah Yeahs regresarán a la Ciudad de México el próximo 19 de noviembre con motivo de su presentación durante el segundo día de actividades del Festival Corona Capital, el cual se llevará a cabo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.