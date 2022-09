“Ian” toca tierra en Carolina del Sur tras azotar a Florida; vientos son de 140 km/h

Por Meg Kinnard y Adriana Gómez Licón

CHARLESTON, Carolina del Sur, EU (AP) — El huracán “Ian” volvió a tocar tierra, esta vez en Carolina del Sur, tras dejar una franja de destrucción en Florida días atrás. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el ojo del meteoro cruzó a tierra el viernes por la tarde cerca de Georgetown, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (85 mph).

Se pronosticaron marejadas de tormenta e inundaciones después que la megatormenta causó daños catastróficos en Florida y dejara a mucha gente atrapada en sus casas. Ian azotó el miércoles la costa de Florida sobre el Golfo de México como un monstruoso huracán de categoría 4, una de las tormentas más poderosas que haya llegado a Estados Unidos, con vientos de 240 km/h (150 mph), inundando casas y dejando a casi 2.7 millones de personas sin electricidad.

Update: Surface observations indicate that the center of #Hurricane #Ian made landfall on Sep 30 at 205 pm EDT (1805 UTC) near Georgetown, South Carolina with maximum sustained winds of 85 mph (140 km/h) and an

estimated minimum central pressure of 977 mb (28.85 inches). pic.twitter.com/TNk43VBHUG

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 30, 2022