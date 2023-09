Sheinbaum responde en 8 puntos a Guillermo Sheridan por acusarla de plagio en tesis

“Ahora Guillermo Sheridan, vía Loret de Mola lanza nuevos alegatos sobre mi tesis de licenciatura. Aquí doy respuesta”, escribió Sheinbaum en respuesta a las acusaciones de plagio en su tesis de licenciatura.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial de Morena, negó nuevamente que su tesis de licenciatura de Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sea un plagio, esto en respuesta a las más recientes acusaciones del escritor Guillermo Sheridan.

Carlos Loret de Mola dedicó anoche un segmento de su programa en el medio Latinus para retomar el descubrimiento que hizo Sheridan, quien denunció previamente el plagio de la Ministra Yasmín Esquivel, sobre el presunto plagio en la tesis de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En respuesta a estas acusaciones, Sheinbaum volvió a defenderse en la red social X, antes Twitter, y negó el plagio.

“Ahora Guillermo Sheridan, vía Loret de Mola lanza nuevos alegatos sobre mi tesis de licenciatura. Aquí doy respuesta”, escribió en un largo mensaje.

Ahora Guillermo Sheridan, vía Loret de Mola lanza nuevos alegatos sobre mi tesis de licenciatura. Aquí doy respuesta.

1. Todas las anotaciones señaladas están relacionadas a la referencia en la tesis al trabajo de Baldwin. Destaco que dicho trabajo está claramente citado y… — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 30, 2023

A través de estos ocho puntos se defendió de las acusaciones de plagio.

1. “Todas las anotaciones señaladas están relacionadas a la referencia en la tesis al trabajo de Baldwin. Destaco que dicho trabajo está claramente citado y referido como pie de página en la tesis”, escribió.

2. Agregó que la referencia general al inicio de la sección advierte que la descripción del proceso de combustión está basada en dicho libro y por definición no variará demasiado de la fuente original. “El propio Baldwin retoma de forma similar la descripción de este proceso elemental del trabajo de Emmons y Atreya (1982), que a su vez sintetiza otros 34 trabajos, entre ellos el de Bennett”.

3. La exjefa de Gobierno puso en duda el análisis de Sheridan: “Es claro que quien hizo el análisis de la tesis no es físico. Explico: No hay formas muy diversas de describir un mismo proceso fisicoquímico. La combustión de madera involucra siempre calor, humedad, carbón y ceniza, así como monóxido y dióxido de carbono y por tanto, no existen formas muy diversas para describirlo en sus componentes simples. Sería tanto como decir que si se describe que el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar, se requiere una referencia entrecomillada para afirmarlo o se pensaría que se presenta como idea original una idea no propia”.

4. La virtual candidata de Morena hizo referencia a un tuit previo que publicó sobre la originalidad de su trabajo.

Buen día.

Para quien anda diciendo que hay plagio en mi tesis de licenciatura con un trabajo previo de Lepeliere y Christiaens, es absolutamente falso: explico: Si vemos con cuidado, la fórmula que se presenta en el trabajo de Lepeliere y Christiaens, solo se propone, no se… pic.twitter.com/7jqFuPoAy9 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 24, 2023

5. En el punto cinco recomendó leer toda la tesis. “Eso sí, no vaya a ser que cuando llegue a la ecuación diferencial encuentre un símbolo como este: “dx” y diga que también es un plagio”.

6. “No soy de las que normalmente presuma curriculums académicos pero en este caso vale la pena mencionarle a esta persona que llegué a ser investigadora titular B del Instituto de Ingeniería de la UNAM, plaza que obtuve por concurso y que fui subiendo de categoría por la evaluación de pares académicos, que llegué a nivel II del Sistema Nacional de Investigadores y fui parte de diversos paneles de Naciones Unidas, entre ellos el IPCC y el CDP, profesora del posgrado de ingeniería, directora de 35 trabajos de tesis, entre licenciatura, maestría y doctorado, editora de revistas especializadas y obtuve, entre otros, el premio joven UNAM en innovación tecnológica y el Jesús Silva Herzog”, puntualizó en el sector punto.

7. En el punto siete insistió en su mensaje: “No señor, no robamos, no mentimos, no plagiamos y nosotros sí amamos al pueblo de México”.

8. Por último enfatizó sobre el pensamiento de Sheridan. “Les recomiendo ver la mañanera del 21 de agosto de 2023”.

El pasado 21 de septiembre, la virtual candidata presidencial de Morena aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación, el cual encabeza al ser elegida Coordinadora de los Comités de Defensa, no miente y tampoco plagia, en alusión a las acusaciones contra Xóchitl Gálvez sobre su trabajo de titulación.

Fue durante su visita a Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, donde señaló las virtudes del movimiento que representa, entre ellas, la de estar del lado del pueblo mexicano.

“De mí tengan la certeza. Llevo los principios, nuestras causas, en nuestro corazón: nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo”, afirmó ante simpatizantes la entidad sureña del país.