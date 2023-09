La UNAM ya le envió una carta a Xóchitl para revisar el caso de plagio en Titulación

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- La virtual candidata presidencial del Frente opositor, Xóchitl Gálvez, confirmó este sábado que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le envió una carta sobre el plagio que cometió en su informe de Titulación, por lo que adelantó que comparecerá ante las autoridades de la máxima casa de estudios.

Respecto al presunto plagio de una parte de su informe de titulación profesional, la candidata opositora aclaró que ella no se había titulado por tésis, sino por experiencia profesional.

Además, refirió que las acusaciones contra ella y la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, serán resueltas por la UNAM.

“Yo lo he dicho claramente: yo no hice la tésis, yo hice un informe; me titulé por experiencia profesional. Está en manos de la UNAM mi caso, ahí es donde presentaré lo que me esté pidiendo, y en el caso de ella [Claudia Sheinbaum], habrá que ver si la UNAM la cita para el tema. Será la UNAM la que decida lo que procede en el caso de ella y yo creo que tenemos que aprender todos de la experiencia”, dijo.