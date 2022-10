BITS |Gotham Knights, una propuesta diferente pero necesaria

En esta nueva historia, se nos plantea desde un inicio la muerte de Batman al no poder detener a Ra’s al Ghul y con esto la activación de un plan de contingencia que conoceremos como “código negro”, el cual envía una transmisión a Nightwing, Robin, Red Hood y Batgirl.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Después de la serie de Arkham crear algún juego relacionado o desarrollado en el universo de Batman no es tarea sencilla, ya que existe una cima muy difícil de alcanzar, sin embargo, después de tantos años de ausencia por parte de Rocksteady Studios, quienes se encuentran desarrollando un juego de The Suicide Squad, Warners Bros, en conjunto con su estudio de Montreal -quien previamente había desarrollado Batman: Arkham Origins– se dio a la tarea de crear esta nueva entrega que no se desarrolla dentro del universo de la serie Arkham, pero a su vez, es imposible no relacionarlos y ese es uno de los puntos que va en contra del juego.

En esta nueva historia se nos plantea desde un inicio la muerte de Batman al no poder detener a Ra’s al Ghul en una batalla que se estaba desarrollando dentro de la baticueva y con esto la activación de un plan de contingencia que conoceremos como “código negro”, el cual envía una transmisión a Nightwing, Robin, Red Hood y Batgirl -quienes básicamente eran o fueron pupilos de Batman- y tras enterarse de su muerte quieren retomar la investigación que había estado haciendo en secreto referente a la corte de los Búhos, una organización criminal antigua que ha controlado Ciudad Gótica durante mucho tiempo, sin embargo, todo este conflicto desata algo mucho más grande que involucra a la hija del difunto Ra’s al Ghul y a la Liga de las Sombras, villanos con un papel secundario como Mr. Freeze, Clayface, Harley Quinn, Penguin, entre otros.

Dicho esto, tenemos la opción de jugar con cualquiera de nuestros cuatro personajes principales los cuales son bastante diferentes entre sí y cada uno tiene un enfoque y estilo de combate diferente con las armas u objetos que los caracterizan a cada uno, además de que cada uno tendrá su propio árbol de habilidades que podremos ir creciendo conforme obtengamos puntos de experiencia, de igual forma cada uno juega un papel principal dentro de la historia, sin importar que acciones o misiones realicemos con cada uno, los otros se encargarán de realizar otras tareas para progresar dentro del mismo tiempo y siempre tendremos esta información al momento de reencontrarnos, para esto, tendremos la ayuda de Alfred y nuestro centro de operaciones será “Belfry” el cual es un centro que se ha activado tras la destrucción de la baticueva y que está ubicado en una antigua torre Wayne dentro de Ciudad Gótica. En esta base podremos acceder a las misiones que tenemos disponibles, ver desafíos, analizar información, acceder a las mejoras de nuestros personajes, a la sección de trajes, entre otras cosas.

En la parte del gameplay, el juego utiliza diferentes elementos que giran en torno a dinámicas similares a los juegos de Arkham, la parte del combate se mantiene intacta, aunque se siente un poco más táctica y no tan dinámica como hubiéramos esperado, sin embargo, el aprender habilidades y ataques diferentes le da un toque mucho más amplio al repertorio de movimientos que tenemos disponibles. Además de esto, la constante exploración de una Ciudad Gótica llena de crimen y pelea, combinado con la resolución de acertijos, la investigación de información y el constante uso del modo detective para descubrir pistas, nos dan una sensación de un juego bastante bien trabajado. Por si fuera poco, el juego nos ofrece hasta cuatro personajes diferentes que podemos utilizar, únicamente podremos hacerlo de manera individual, lo que significa que no siempre estaremos rodeados de los cuatro personajes y podemos cambiarlos a gusto y placer, podemos hacerlo en cualquier momento del juego al ir al centro de operaciones. Por otro lado, está el modo cooperativo que nos permite jugar con una persona adicional y de esta manera tener dos héroes dentro del mismo espacio.

Por la parte gráfica, podemos estar agradecidos de qué Ciudad Gótica luzca espectacular, dentro de esta ambientación nocturna que mantiene la ciudad, además de cada espacio que exploramos o lugares específicos de villanos como Mr. Freeze, la Liga de las Sombras o la Corte de los Búhos y aunque tal vez los combates no son lo más espectacular a nivel visual, el detalle en los personajes y los diferentes trajes a los que podemos tener acceso es bastante bueno. Además de que el tema más polémico antes del lanzamiento del juego de que no cuenta con un modo rendimiento y se mantiene a solo 30 cuadros por segundo, la realidad es que el juego no es tan rápido ni en combate ni en movimientos, por lo que la sensación no es tan extraña.

El mayor defecto de Gotham Knights es vivir bajo la sombra de la serie de Arkham al estar ambientado en el universo de Batman aunque sea distinto, lo cual no es malo, pero es difícil no poder hacer la comparación, sin embargo, era un paso necesario dentro de este universo para poder revivirlo y enfocarlo poco a poco a un nuevo camino bajo la serie de Gotham Knights.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez