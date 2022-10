Exsecretario de Seguridad de Guerrero es detenido en Nayarit por el caso Ayotzinapa

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien fuera Secretario de Seguridad Pública de Guerrero durante la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, fue detenido en Nayarit por este caso, en el que está señalado por presunta delincuencia organizada.

El principal policía de Guerrero durante la desaparición de los normalistas, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, fue capturado el viernes pasado en el estado de Nayarit por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario se encuentra recluido en el penal “El Rincón”, de Tepic, en espera de su traslado para iniciar el proceso judicial en su contra por presuntos vínculos con el grupo criminal denominado Guerreros Unidos.

Vázquez Pérez es uno de los funcionarios contra los que existían órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, otorgadas por el Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, en septiembre pasado.

Además de la orden de aprehensión contra Vázquez, el Juez también concedió la captura contra Iñaki Blanco Cabrera, exprocurador de Justicia de Guerrero; de Lambertina Galeana Martín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG); y contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, los últimos por los delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República retiró órdenes de captura contra 21 personas, incluidas 16 que iban contra militares y el resto exfuncionarios estatales, días después de que estas aprehensiones fueran solicitadas por la unidad del exfiscal encargado del caso de la desaparición de los 43 estudiantes, Omar Gómez Trejo, quien renunció el pasado mes de septiembre.

Sin embargo, el pasado 26 de octubre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había dicho que era posible reactivar las órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

López Obrador dijo además que en la Fiscalía Especializada para el Caso Ayotzinapa, que pertenece a la Fiscalía General de la República, quisieron “dinamitar” la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas para que los presuntos responsables no fueran enjuiciados. No obstante, mencionó que se podrían abrir más órdenes de aprehensión.

“Yo sostengo, aquí lo he dicho, que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara. En la Fiscalía. Entonces, por eso, sin tomar en cuenta el informe, le agregaron a más responsables pensando que con eso ya no íbamos a poder tomar la decisión [de actuar]”, aseguró durante su conferencia de prensa matutina.