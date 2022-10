Monreal dice que el triunfo de la izquierda en 2024 está en riesgo por la división

Ricardo Monreal pidió este domingo no hacer caso a la “guerra sucia”, a la confrontación, y a aquellos que quieren “enturbiar y polarizar más el ambiente”.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, advirtió esta mañana que el triunfo de la izquierda en la elección presidencial de 2024 está en riesgo por la división y la campaña anticipada que hay dentro del movimiento fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El legislador y la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, se encuentran en conflicto luego de que la mandataria revelara una serie de chats entre Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Moreno Cárdenas, en donde al parecer se pactaron algunos acuerdos que el priista no cumplió.

Lo publicado por Layda Sansores surge en un contexto en el que Monreal trae una confrontación abierta contra la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cercana a la Gobernadora, a quien ha señalado en otras ocasiones de llevar a cabo una campaña sucia contra él. Cabe recordar que tanto Monreal como Claudia Sheinbaum son dos de los nombres más sonados para suceder en Morena al Presidente López Obrador.

Por ello, el Senador pidió este domingo no hacer caso a la “guerra sucia”, a la confrontación, y a aquellos que quieren “enturbiar y polarizar más el ambiente”. Además, el morenista llamó a la reconciliación.

“Hay que tener calma, hemos resistido mucho. Creemos en México. No queremos el rencor, ni el odio. Creemos en la reconciliación nacional. A todos los mexicanos y mexicanas: hay que estar juntos, no hagamos caso de la guerra sucia, de la confrontación, no hagamos caso de aquellos que quieren todavía enturbiar y todavía contaminar más, polarizar más el ambiente. No es correcto […] Necesitamos la reconciliación”, dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

“Los que estamos intentando hacer es construir un México distinto, más democrático, un México mejor […] Así es que si porque pensamos diferente, porque tenemos nuestro carácter autónomo y nuestra opinión fundada en la razón se nos cuestiona y se nos señala, no pasa nada, hagámoslo por México, tengamos fe”, añadió.

El Presidente López Obrador ha llamado a evitar conflictos dentro del movimiento que encabeza. Además, afirmó que no se debe de caer en “politiquería”, insultos, agravios, ni humillaciones, ya que esto perjudica al proyecto de Nación.

“No hay que tener enemigos, y que sí haya polémica, y que se defienda el proyecto de Nación porque eso es defender al pueblo, pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación y ofrecer disculpas”, añadió.

