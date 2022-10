VIDEOS FUERTES: Puente se derrumba en la India y deja 60 muertos; reabrió hace 4 días

MADRID, 30 (EUROPA PRESS).- Al menos 60 personas han muerto al derrumbarse un puente colgante sobre un río en el estado indio de Gujarat, en el oeste del país, ha confirmado el Ministro estatal de Empleo, Vivienda y Desarrollo, Rusal Brijesh Merja, al Times of India.

El puente colgante de Morbi, sobre el río Machchhu, era una estructura histórica que fue restaurada y reabierta al público hace sólo cuatro días con motivo de la celebración del Año Nuevo gujaratí.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS

— BNO News (@BNONews) October 30, 2022