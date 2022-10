¿A qué hora, dónde y cómo puedes ver el GP de México 2022? Aquí todas las opciones

La carrera de Fórmula 1 comenzará en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez desde las 14:00 horas de este domingo 30 de octubre.

Por Juan Carlos Navarro

Ciudad de México, 30 de octubre (ASMéxico).- Uno de los eventos deportivos más esperados del año llega finalmente con el Gran Premio de México 2022 de la Fórmula 1. La afición mexicana ya pudo disfrutar de las prácticas libres y las clasificatorias. Ahora, llegó el momento estelar de la carrera en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto mexicano, “Checo” Pérez, estará gozando de la localía y del apoyo de la gente en las tribunas. El tapatío largará en la cuarta posición buscando su segundo podio en esta carrera y donde podría convertirse en el primer mexicano en ganarlo. Por su parte, su compañero de escudería y bicampeón mundial, Max Verstappen, será quien tenga la pole position. El originario de los Países Bajos ganó la edición del 2021 y pretende repetir su actuación para continuar consolidándose como el mejor del mundo. Las acciones arrancarán este domingo 30 de octubre a las 14:00 horas.

El fin de semana de Fórmula 1 termina el día de hoy con la carrera del Gran Premio de México. El antepenúltimo evento de la temporada 2022 promete grandes emociones con una afición volcada en apoyo para “Checo” Pérez. Tan sólo durante las clasificatorias, se impuso un nuevo récord de asistencia con 108 mil 981 personas en las gradas, de acuerdo con las cifras oficiales de la organización del evento. Ahora, el piloto tapatío estará arrancando en el cuarto, óolo por detrás de Lesis Hamilton, George Russell y Max Verstappen. La mejor participación de Pérez se dio en la edición del 2021, cuando logró llegar en el tercer puesto y se convirtió en el primer piloto mexicano en conseguir un podio dentro de esta carrera. Ahora, busca mejorar su propia marca y la afición mexicana sueña con verlo en el primer sitio, con lo que escucharían las estrofas del himno nacional mexicano al finalizar la carrera.

EN QUÉ HORARIO COMIENZA EL GP DE MÉXICO, FÓRMULA 1

Esta carrera comenzará desde las 14:00 horas de este domingo 30 de octubre desde la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

EN QUÉ CANAL VER EL GP DE MÉXICO, FÓRMULA 1

Para ver la carrera, podrás sintonizar las pantallas del canal 5 en señal abierta. O si lo prefieres, también estará disponible a través de TUDN, Fox Sports y ESPN desde tu sistema de televisión de paga.

It could be a momentous day for Checo Perez! 🙌 The Mexican starts from P4 today#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/c5pbKaZ8QW — Formula 1 (@F1) October 30, 2022

CÓMO VER EN VIVO ONLINE EL GP DE MÉXICO, FÓRMULA 1

Sigue las acciones de la carrera a través de As.com. Tendremos para ti la premia, narración en directo, actualizaciones con cada vuelta, videos de las mejores acciones, fotos del evento, la crónica y todas las reacciones tras el resultado.

CÓMO VER EN APP EL GP DE MÉXICO, FÓRMULA 1

Descarga la aplicación de TUDN, Fox Play, Amazon Prime Video, Star+ o Vix+ para cualquiera de tus dispositivos móviles y mira la carrera dondequiera que estés el domingo 30 de octubre a partir de las 14:00 horas.

