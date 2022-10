Familia junta firmas en Change para que Cofepris reabra su negocio; no avanza su caso

María Fernanda advirtió que para cuando las autoridades les den respuesta, el negocio ya no existirá, ya que no podrán mantenerse, mientras que las cinco personas que laboran en el lugar se quedarán sin empleo.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Una familia creo una petición en la página Change.org para buscar ayuda luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cerrara su negocio de comida, el cual llevaba 24 años ofreciendo el servicio.

María Fernanda Fragoso, quien realizó la petición, aseguró que durante los años que lleva en pie el negocio familiar nunca tuvieron ningún problema con nadie, ni clientes, ni vecinos. Y que siempre trataban de que los alimentos que vendían fueran de mayor calidad y lo más limpio posible.

Sin embargo, explicó que todo comenzó el pasado mes de marzo, cuando los visitó personal de la Cofepris, se levantó un acta de verificación y les señaló unos puntos que tenían que subsanar.

“Se hizo la contestación con la mayoría de los puntos ya subsanados. El 25 de mayo me llega un correo donde me dicen que tengo un día hábil para subsanar lo que me hace falta y meter la contestación. El 8 de junio nos visitó de nuevo la Cofepris y nos suspende las actividades”, se lee en la petición.

María Fernanda mencionó que algunos de los puntos por los cuales la Cofepris colocó los sellos son: por no tener termómetro en el refrigerador; las tarjas no tenían letrero de lavado de manos y lavado de utensilios de comida; las materias primas no estaban registradas como Primeras Entradas, Primeras Salidas; por no tener Clorimetro, por tener cuatro cuchillos con mango de madera, porque las tres personas que trabajan en el negocio no tenían un curso de las buenas prácticas de higiene, entre otras cosas.

María Fernanda Fragoso detalló que diario ella y su familia han asistido a las oficinas de la Cofepris para saber cómo va el caso; sin embargo, las autoridades refirieron que tenían que esperar de 30 a 60 días para que les llegara una notificación en donde le darían a conocer si ya estaban correctos los puntos, por los cuales se cerró el negocio.

“Para cuando eso suceda el negocio ya no existirá, no podremos mantenernos así. Cinco personas se quedarán sin empleo, un negocio de tantos años y tanto esfuerzo dejará de existir”, advirtió Fernanda.

“Al día de hoy llevamos cuatro semanas cerrados. Como ya lo comenté, somos un pequeño comercio, del cual dependen cinco familias; entre ellas dos madres solteras y un padre de familia con tres hijos. Los gastos siguen corriendo, sueldos que no hemos dejado de pagar, renta, luz, teléfono, televisión de Paga, Internet, entre otros”, añadió.

Asimismo, recordó que negocios como el de su familia aún no se han recuperado económicamente luego de que la pandemia por COVID-19 obligara cerrar los comercios para evitar contagios. Además, aseveró que la Cofepris “no puede estar cerrando más negocios de los que puede atender para reabrir”. “Y lo único que están logrando es que muchos pequeños negocios nos vayamos a la quiebra”, concluyó.