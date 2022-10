AMLO realiza supervisión del plan de salud IMSS-Bienestar en Guamúchil, Sinaloa

El Presidente destacó el beneficio de la tarjeta Bienestar, con la cual la población pueden acceder a su apoyo económico. Detalló que en Salvador Alvarado hay 23 mil 218 hogares de los cuales 7 mil 752 ya están inscritos a los programas de apoyo social.

Por Emma Leyva

Guamúchil, 30 de octubre (Noroeste).– Para revisar los avances de la transición IMSS-Bienestar en Sinaloa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita de supervisión este domingo en el Hospital General de Guamúchil.

El mandatario arribó en compañía del Gobernador Rubén Rocha Moya para revisar los detalles y avances que se tienen en Sinaloa.

“Me da gusto la verdad estar aquí, qué les digo, que pues vamos a seguir apoyando a Sinaloa, aquí aplica bien lo que decimos que amor con amor se paga, porque la gente en Sinaloa se ha portado muy bien y tienen un buen Gobernador, Rubén Rocha”, comentó.

Plan de Salud IMSS-Bienestar Sinaloa. https://t.co/Wadb2cltP1 — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 30, 2022

El Presidente destacó el beneficio de la tarjeta Bienestar, con la cual la población pueden acceder a su apoyo económico. Detalló que en Salvador Alvarado hay 23 mil 218 hogares de los cuales 7 mil 752 ya están inscritos a los programas de apoyo social.

“Antes se pensaba que el presupuesto es dinero del Gobierno; pero no, el presupuesto es del pueblo”, señaló.

“Por el bien de todos primero los pobres, por eso acepto el compromiso de garantizar los servicios de salud”.

López Obrador señaló que en estos cambios han habido ciertos atrasos debido a la pandemia.

Estamos en Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa evaluando el avance del Plan de Salud @IMSSBIENESTAR para personas sin seguridad social. Este es el estado más reciente. pic.twitter.com/LJRzJE46JY — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 30, 2022

“Va a ser de los mejores del mundo (el programa) aunque los duden los conservadores, porque es un compromiso”, expresó.

También comentó que todos los trabajadores van a quedar basificados, además de brindar la infraestructura y equipamiento. El Presidente del país dijo que se enfocarán en afecciones como enfermedades del corazón, así también el cáncer de mama y los servicios de hemodiálisis para que los enfermos tengan fácil acceso.

El Presidente señaló que además pondrán énfasis en la formación de especialistas que hacen falta en la atención médica.

Por su parte, el Gobernador Rocha Moya destacó los apoyos que ha brindado al estado, como la construcción de la Presa Santa María, así como los programas de Bienestar que se entregan a diversos sectores de la población.

El Presidente @lopezobrador_ se inspira en personajes como Salvador Alvarado en estos desafíos: avanzar, volar alto, mirar lejos con rumbo al porvenir. pic.twitter.com/nsaSgYrbFH — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 30, 2022

“Algo muy importante para el Presidente es la salud y por eso se va a firmar un convenio para el plan de salud IMSS-Bienestar”, indicó.

“Vamos a tener mejorada la infraestructura de salud, vamos a tener abasto de medicamentos, ya lo decían aquí que hay 92 por ciento”.

El Gobernador dijo que lo que quiere el Presidente es que haya medicinas, pero también que haya médicos, enfermeras, además de los especialistas que se requieren.

Además dijo que López Obrador va a regularizar la situación actual de aquellos trabajadores de la salud en el estado, brindado basificación y reconocimiento de la antigüedad.

El Plan de Salud @IMSSBIENESTAR continúa su avance en el país y #Sinaloa es la sexta entidad en integrarse a este modelo. 🔗 https://t.co/5zyT9rB9Js pic.twitter.com/AahesBNu4J — IMSS (@Tu_IMSS) October 30, 2022

Durante este evento también estuvo presente Zoé Robledo, director del Seguro Social a nivel federal, quien señaló que antes los servicios de salud eran un sistema en el que se cobraba a falta de insumos.

Y que de acuerdo al diagnóstico en el país se encontraron distintas deficiencias, que son las que se pretenden solucionar con este convenio.

Robledo detalló que son 602 millones de pesos lo que se ha invertido en estas obras para rehabilitación de la infraestructura de salud. Señaló que nadie debe de pagar por la atención médica, y que además se quiere incorporar el área de hemodiálisis en todas las clínicas médicas.

Asimismo, indicó que son 500 millones de pesos que se han destinado para equipamiento y que en cuanto a abastecimiento de medicamentos se pasó del 50 al 82 por ciento en el País, y particularmente en Guamúchil en el sistema de salud se tiene un 92 por ciento de abastecimiento.

#Sinaloa | En 8 hospitales generales, 12 integrales y 227 unidades de Primer Nivel de Sinaloa se ejercen 602 millones de pesos en obras de rehabilitación. Plan de Salud #IMSSBienestar 🔗 https://t.co/5zyT9rSL82 pic.twitter.com/GssN4BdxWF — IMSS (@Tu_IMSS) October 31, 2022

En este sentido, el Secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, también presente, reiteró que hay un solo propósito para 2024 y es que todos los hospitales se conviertan y se integren al IMSS-Bienestar.

Explicó que esto consiste en brindar medicamentos gratuitos, así como las atenciones médicas.

“Con la premisa de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, en eso estamos y no los vamos a defraudar”, señaló.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOROESTE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.