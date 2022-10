Familia graba agresión en su contra: un automovilista les dispara en la CdMx (VIDEO)

En el video se observa que el agresor buscaba ir a la par del otro vehículo para seguir disparando contra ellos.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Una familia que viajaba a bordo de su vehículo sobre avenida Insurgentes Sur, en la Ciudad de México, fue atacada a balazos por un automovilista.

La agresión ocurrida en la Alcaldía Tlalpan, a la altura de la estación La Joya del Metrobús, fue grabada por la familia, mientras intentaban huir de los disparos.

El video fue compartido la noche del sábado, pero se desconoce cuándo vivió la familia este violento episodio, cuando el conductor de un vehículo Honda color gris con placas Z23BCU sacó un arma de fuego y comenzó a disparar en varias ocasiones contra la familia.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

En la misma grabación se observa al agresor acercarse dos veces a ellos para emparejarse y dispararles; pero no logró herirlos.

“¿No te pasó nada, bebé?”, preguntó una de las víctimas que viajaban en el automóvil.

Luego, rebasan al sujeto y uno de los pasajeros le dice al conductor: “aquí quédate wey, aquí quédate”.

El responsable del ataque huyó del lugar y no ha sido identificado a pesar de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llegaron a la zona, a petición de la familia, para ubicar al agresor.

Familia capta el momento en que automovilista les dispara en Insurgentes Sur, a la altura de La Joya. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/yVLoGrwqBA — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 30, 2022

Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque armado y será la Fiscalía General de Justicia capitalina quien determine las causas.

En tanto, los usuarios de redes sociales lamentaron la intolerancia y violencia que se vive tanto en la Ciudad de México, como en el resto del país, aunque ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.