Gran Premio de México rompe récord de asistencia con casi 400 mil aficionados en CdMx

Ciudad de México, 30 de octubre (AS México/Vanguardia).– El Gran Premio de México 2022 impuso un nuevo récord de asistencia al superar la cantidad de espectadores que asistió el año pasado, pues en esta edición estuvieron presentes casi 400 mil aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por los organizadores del Gran Premio de México, en la suma de los tres días del evento asistieron 395 mil 902 personas, superando a la edición 2021 en la que se registró una entrada de 371 mil 779 espectadores entre las prácticas libres, clasificación y carrera.

Por segundo año consecutivo, los asistentes disfrutaron de un podio del piloto mexicano Sergio Pérez, quien repitió en tercer lugar y desató la locura de los asistentes durante los tres días del Gran Premio, antepenúltimo de la Temporada 2022 de F1.

Luego del triunfo de Pérez en el podio, mexicanas y mexicanos se organizaron sobre la pista y apenas se escucharon los primeros acordes de la canción Payaso del Rodeo, una centena de personas lograron hacerse virales en Internet.

La canción del grupo Caballo Dorado suele sonar en fiestas o celebraciones multitudinarias y es sumamente popular por su coreografía, la cual sigue la velocidad de la música y supone un reto para quienes la bailan.

“TERCER LUGAR TAMBIÉN ES BUENO”: SERGIO PÉREZ

Sergio Checo Pérez se subió al podio por segunda vez consecutiva, y es que logró posicionarse en el tercer lugar del Gran Premio de México celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

El Checo tuvo una buena largada y rápidamente se afianzó como uno de los líderes de la carrera, sin embargo, una lenta parada provocada por un error en la llanta trasera izquierda le hizo perder valiosos segundos, y el posterior tráfico en pista fueron los detrimentos que impidieron alcanzar a Lewis Hamilton en el segundo lugar.

CHECO: “It’s a good podium. In front of this crowd I really wanted more but third place is still a good day” #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/OL88QHjfqq

— Formula 1 (@F1) October 30, 2022