VIDEO: Las periodistas analizan el choque entre los poderes Ejecutivo y Judicial

Adriana Buentello, Daniela Barragán, Dulce Olvera —en sustitución en esta ocasión de Luisa Cantú—, Meme Yamel y Perla Velázquez desentrañaron en “VERSUS” el conflicto que se vive entre los poderes Judicial y el Ejecutivo, entre la Ministra Norma Piña y el Presidente López Obrador.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– La Ministra Presidenta Norma Piña y el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Los dos, cabezas de los poderes Judicial y Ejecutivo que en las últimas semanas han protagonizado diferencias por los excesos y salarios de jueces, magistrados y ministros, y su contraste en la falta de impartición de justicia, y por el otro lado los señalamientos de intromisión desde Palacio Nacional.

En esta entrega de “VERSUS”, el programa de Estudio B, el nuevo canal de YouTube de SinEmbargo, las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Dulce Olvera —en sustitución en esta ocasión de Luisa Cantú—, Meme Yamel y Perla Velázquez ahondaron en los perfiles y diferencias de la Ministra Norma Piña y el Presidente López Obrador.

“La batalla básicamente se centra en la justicia y en la política. Son dos temas que aunque quieran separarse, sobre todo el Poder Judicial intenta separarlos, honestamente no los pueden separar porque la manera en la que llegan los ministros está ligada a la política”, expuso Meme Yamel.

Yamel recordó que han habido maneras distintas en las que se han elegido a los ministros, pero siempre han sido de corte presidencialista, al menos las más recientes. “Antes de la reforma que llega con elección de ministros y demás era a través de una elección única, el Presidente elegía a una sola persona para ocupar la vacante, el Senado ratificaba y prácticamente los votos eran a como el Presidente quisiera […] Cuando llega esta nueva modificación ahora es una terna, el Presidente ahora manda una terna y ya el Senado de manera ‘libre’ decide quién es el que mejor queda”.

“Lamentablemente eso tampoco ha sido real porque hemos tenido ministros, como la actual Norma Lucía Piña que claramente no estaban calificados para el cargo, o sea claramente no debieron haber llegado siquiera a la Corte”, ahondó Meme Yamel.

Dulce Olvera expuso por su parte cómo Norma Piña llegó como parte de la llamada “cuota de género” con el Presidente Enrique Peña Nieto. No obstante aclaró, que tenía una carrera judicial como muestra su trayectoria como jueza y magistrada. “Quien la impulsó fue otra Ministra y amiga suya, Olga Sánchez Cordero a quien sustituyó”.

Adriana Buentello refirió que es un hecho que Norma Piña provino del “ala progresista” como lo muestran los temas que ha impulsado en la Suprema Corte como son en materia de género, a favor de la comunidad LGBT o en respaldo de la regularización de la mariguana, no obstante resaltó la manera en la que trazó su ruta al máximo tribunal de justicia del país.

“Ella primero intentó llegar cuando la impulsó Felipe Calderón, creo que eso poco se sabe, después llega con Peña Nieto”, indicó Buentello, a la par que recordó cómo en una de sus comparecencias en el Senado para ser electa Ministra se le exhibió como una mal oradora y como una Magistrada con mal desempeño. “En esta comparecencia me parece que fue muy penoso su papel”.

Daniela Barragán señaló en su oportunidad que si bien se ha hablado de cómo la llegada de Norma Piña a la Presidencia de la Suprema Corte representó romper un techo de cristal, lo cierto es que es importante diferenciar entre las causas que ella respalda y los barcos a los que se sube. “Norma Piña más que una impulsora de leyes progresistas, simplemente ha ido acorde a una marea que ha crecido en las calles y que ha sido impulsada por activistas”.

Barragán expuso cómo con la llegada de Norma Piña a la presidencia de la SCJN se descompuso la relación con el Ejecutivo, en ese sentido recordó como su antecesor Arturo Zaldívar llegó a ser invitado por el Presidente López Obrador en diferentes actos públicos además de reunirse con él en privado. “¿Qué fue lo mágico que hizo Zaldívar para no ser una Piña? Que reconoció que había cosas que se tenían que cambiar en el Poder Judicial”.

“El asunto es que Zaldívar dice sí hay nepotismo, sí hay corrupción, se ha protegido a acosadores dentro del Poder Judicial de la Federación y entonces vamos a cambiarlo. El Presidente Andrés Manuel López obrador creo que queda un tanto satisfecho en ese momento con al menos ver que esto de hacer caminar al elefante reumático estaba ocurriendo con un personaje que al menos ubicaba el problema y planteaba un cierto tipo de solución”, comentó Daniela Barragán.

Y añadió: “¿Qué pasa con Piña? Que el primer evento que tienen juntos es en el que ella no se levanta. Ella dijo que no era necesario, que fue un error, lo justificó […] Está este asunto que dices ‘no pasa nada, es un asunto protocolario, no hay que pensar mal’, pero de ahí en adelante ya fueron señales reales”.

Barragán destacó, por ejemplo, el tema de no reconocer y decir que son víctimas de una percusión en el Poder Judicial cuando se deja de lado la falta de justicia en casos de feminicidios en donde las familias han acusado cómo son estas autoridades las que impida que se esclarezcan estos crímenes.

Adriana Buentello recordó cómo cuando Arturo Zaldívar Presidente de la Corte no se hablaba de los privilegios del Poder Judicial, algo que cambió con la gestión de Norma Piña sobre todo porque los proyectos principales del Gobierno de López Obrador se vieron afectados con resoluciones judiciales que los revirtieron cuando ella asumió las riendas del máximo tribunal.

Perla Velázquez cuestionó si con Norma Piña pierde el Presidente o si en realidad termina ganando argumentos para impulsar la Reforma Judicial que busca llevar a cabo antes de dejar la Presidencia.

Meme Yamel puntualizó al respecto que “en realidad lo que hace Piña es darle la razón de manera mucho más evidente a Andrés Manuel López Obrador la necesidad de una reforma, yo recuerdo que en una mañanera, cuando estaba Zaldívar, yo le pregunté al Presidente que buscaba hacer para reformar el Poder Judicial […] y él le puso toda la fe a las personas que postulaba en las ternas”. Yamel precisó cómo de quienes propuso Ríos Farjat y González Carrancá, propuestos por López Obrador terminaron por responder a otros intereses.

“Cuando el Presidente me dice que tenía toda su fe en eso, creo que lo ha reconocido de alguna manera, se le voltearon, no funcionó su estrategia de poder reformar el Poder Judicial”, apuntó.

Adriana, Dani, Dulce, Meme y Perla https://www.sinembargo.mx/author/adriana-dani-dulce-meme-y-perla VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Daniela Barragán, Dulce Olvera, Meme Yamel y Perla Velázquez, quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.