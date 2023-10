Hamás publica VIDEO de mujeres secuestradas; piden intercambio de rehenes a Netanyahu

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS).- El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha publicado este lunes un nuevo video en el que aparecen tres personas secuestradas durante sus ataques del 7 de octubre contra Israel, que dejaron cerca de mil 400 muertos, en el que piden al Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, un acuerdo para un intercambio de prisioneros.

El video, recogido por la agencia de noticias Shehab Agency, presenta a tres mujeres, una de las cuales, situada en el centro, critica al Primer Ministro de Israel por no poder impedir el ataque ejecutado por Hamás, que dejó además más de 230 secuestrados.

El portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, ha indicado que las tropas de Israel habían “expandido las operaciones” en Gaza, incluida la entrada de “fuerzas adicionales”, entre ellas infantería y vehículos blindados.

