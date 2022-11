Elon Musk desarrollaría su propio celular si Apple y Android retiran app de Twitter

Por Julián Castillo

Los Ángeles, 30 de noviembre (LaOpinión).- Elon Musk anunció que no descarta la posibilidad de desarrollar su propio teléfono si Apple y Google optan por eliminar Twitter de las tiendas de aplicaciones para iOS y Android, eliminando el acceso a cientos de millones de teléfonos en todo el mundo.

El multimillonario indicó que espera que ambas compañías no lleguen a tomar dicha decisión, sin embargo, la relación con dos de las principales tecnológicas del mercado y el dueño de Tesla no se encuentran en su mejor momento. Esto es debido a que en múltiples oportunidades se ha encargado de criticar los porcentajes de sus ingresos que tanto Apple como Google le exigen a las aplicaciones para poder permanecer en sus tiendas de aplicaciones.

El comentario de Musk acerca de desarrollar su propio teléfono surgió a partir de un tweet de la comentarista Liz Wheeler en el que planteaba la posibilidad de que Musk decidiera optar por esta alternativa.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022