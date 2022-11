Medios oficiales informan la muerte de Jiang Zemin, expresidente chino, a los 96 años

Por Joe McDonald

Beijing, 30 de noviembre (AP).— El expresidente Jiang Zemin, que sacó a China del aislamiento después de que el ejército aplastara las protestas prodemocracia de la Plaza de Tiananmen en 1989 y que respaldó las reformas económicas que dieron pie a décadas de crecimiento disparado, murió el miércoles. Tenía 96 años.

Jiang murió de leucemia y fallo multiorgánico en Shanghái, donde había sido Alcalde y Secretario del Partido Comunista, según la televisora estatal y la agencia oficial de noticias Xinhua.

Jiang fue una elección inesperada para dirigir un dividido Partido Comunista tras los sucesos de 1989 y lideró cambios históricos como una reactivación de reformas de economía de mercado, la devolución de Hong Kong en 1997 tras el mandato británico y la entrada del país en la Organización Mundial del Comercio en 2001.

Mientras China se abría al exterior, el Gobierno de Jiang aplastaba la disidencia. Encarceló a activistas de Derechos Humanos, laborales y prodemocracia y prohibió el movimiento religioso de Falun Gong, al que el partido en el Gobierno consideraba una amenaza para su monopolio en el poder.

Jiang renunció en 2004 a su último título oficial, pero seguía siendo una fuerza entre bambalinas en las luchas de poder que llevaron al auge del presidente Xi Jinping, que asumió el Gobierno en 2012.

Former President Jiang Zemin, giving a speech in front of the J-10 fighter prototype, on its maiden flight in 1998 pic.twitter.com/CdDOXaD5Pg

— Zhao DaShuai 无条件爱国🇨🇳 (@zhao_dashuai) November 30, 2022