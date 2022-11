Inflación se contiene en eurozona, pero no baja del 10%; economistas esperan recesión

Por David McHugh

FRÁNCFORT, Alemania, 30 de noviembre (AP).— La inflación en los 19 países que utilizan el euro remitió a un 10 por ciento este mes, cuando el combustible y los suministros bajaron de precio tras las dolorosas cifras anteriores. Sin embargo, la inflación seguía cerca de niveles récord que han quitado poder adquisitivo a los consumidores y llevado a los economistas a predecir una recesión.

El índice de precios al consumo cayó desde el 10.6 por ciento de octubre, según dijo el miércoles la agencia de estadística de la Unión Europea, Eurostat. Era su primer descenso desde junio de 2021. Sin embargo, la cifra de dos dígitos reflejaba que los precios de alimentos, alcohol y tabaco subían más deprisa, a un ritmo del 13.6 por ciento anual.

Los precios de la energía menguaron su tasa de crecimiento al 34.9 por ciento, respecto al astronómico 41.5 por ciento de octubre.

Euro area #inflation at 10.0% in November 2022, down from 10.6% in October. Components: energy +34.9%, food, alcohol & tobacco +13.6%, other goods +6.1%, services +4.2% – flash estimate https://t.co/3Iezb5Glwi pic.twitter.com/9fH6JMPrM9

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) November 30, 2022