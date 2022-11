BM: Aumentan remesas a Latinoamérica en 2022; México entre los países que más reciben

Miami, EU, 30 de noviembre (AP) — Las remesas a Latinoamérica y el Caribe ascendieron a 142 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2022, un 9.3 por ciento más que en el mismo período del año anterior, dijo este miércoles el Banco Mundial.

El mayor aumento se registró en las remesas enviadas a Nicaragua, con una suba del 45 por ciento, seguidas por Guatemala, un 20 por ciento; México, un 15 por ciento, y Colombia, un nueve por ciento, indicó el BM en su más reciente reseña sobre migración y desarrollo.

Las remesas representan una fuente extra de ingresos para los hogares de bajos y medianos ingresos ya que contribuyen a aliviar la pobreza, mejorar la alimentación y la matriculación escolar, entre otras cosas. El crecimiento de las remesas a Latinoamérica fue mayor que el registrado a nivel mundial a los países de ingreso bajo y medio, cuyo crecimiento fue del cinco por ciento hasta alcanzar los 626 mil millones de dólares.

Las economías de todo el mundo se vieron fuertemente afectadas por la pandemia de coronavirus, pero la reapertura se profundizó en 2022 y contribuyó con el empleo de los migrantes y su capacidad para ayudar con recursos a sus familias en el exterior.

El BM, sin embargo, pronosticó que en 2023 es probable que las remesas a la región tengan un crecimiento más moderado, de cerca del 4.3 por ciento debido a las perspectivas económicas menos favorables en Estados Unidos, Italia y España, los principales países desde donde los migrantes suelen enviar dinero a sus familiares latinoamericanos.

De acuerdo con el informe, el costo de enviar 200 dólares a la región también ascendió un promedio del seis por ciento en el segundo trimestre de 2022 con respecto del 5.6 por ciento del mismo período de 2021.

