Demócratas eligen a Jeffries para suceder a Pelosi en la Cámara de Representantes

Por Lisa Mascaro

WASHINGTON (AP).— Los envalentonados legisladores demócratas eligieron a una nueva generación de líderes el miércoles con el representante Hakeem Jeffries como el primer afroestadounidense que encabeza a uno de los partidos tradicionales en el Congreso, en tanto la presidenta de la cámara Nancy Pelosi y su equipo dan un paso al costado.

En una muestra inusual de unidad partidaria después de perder bancas en las recientes elecciones intermedias, el bloque demócrata pasó sin tropiezos de un líder a otro al elegir al neoyorquino de 52 años que ha prometido “realizar las cosas” a pesar de que los republicanos ganaron el control de la cámara. La votación a puertas cerradas fue unánime y por aclamación.

WATCH: Incoming Democratic Leader @RepJeffries, Incoming Democratic Whip @RepKClark and Incoming Democratic Caucus Chair @RepPeteAguilar discuss their vision for the historic 118th Congress and House Dems' plans to continue putting #PeopleOverPolitics. https://t.co/v7I2M5ulyq

— House Democrats (@HouseDemocrats) November 30, 2022