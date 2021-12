La pandemia da la oportunidad de crear un servicio de salud de calidad: Dr. Frisbie

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- Hector L. Frisbie, médico cirujano y especialista en salud pública, aseguró que la pandemia es la oportunidad perfecta para que el Gobierno de México ofrezca un servicio de salud universal de calidad, sin embargo, dijo que el principal obstáculo a superar son los intereses políticos que se anteponen a la salud pública.

“En el centro debe estar la salud de las personas, y eso tienen que ser la motivación, el principio y el fin de cualquier esfuerzo de salud pública. Con todo esto que está pasando en la pandemia es una muy buena oportunidad para hacer lo que se conoce en administración como análisis situacional, vamos a ver cómo estamos, cómo lo hicimos durante la pandemia y tener un nivel de autocrítica importante y no ver que ya vienen las elecciones, lo más importante es ver la salud de las personas para que el Gobierno ofrezca un servicio de salud universal de calidad”, dijo el especialista en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, en el programa Los Periodistas , que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El doctor Frisbie también achacó los problemas de la salud pública que existen en México a una falta de respeto hacia la ciencia y a las personas que se dedican a ella pues, dijo, se contamina con intereses económicos y comerciales.

“Hay que respetar a la salud pública y hay que respetar a la ciencia. El problema es que a veces no se respeta la ciencia y se contamina tanto en cuestiones económicas, con cuestiones políticas y muchas veces con intereses comerciales de algunas empresas”.

El doctor Frisbie aseguró que México tiene un problema en el diseño de su sistema de salud pues no cubre las necesidades de toda la población, en especial del llamado sector informal.

“En México se discrimina a las personas que no tienen trabajo formal, porque el servicio de salud está hecho para las trabajadores del Estado, para los trabajadores asalariados, y el servicio de prestación de salud es insuficiente para la mayoría de las personas que no tienen trabajo o son amas de casa, o son de la economía que la gente llama informal”.

Además de que el servicio es insuficiente, el doctor Frisbie señaló otro gran problema al que se enfrenta la salud pública en México: la corrupción que se roba gran parte del presupuesto.

“En salud pública la demanda siempre será superior a la oferta, y eso abre cada vez más la brecha cuando casi la mitad del presupuesto en un país se lo roban, porque no se pierde, esto no es cierto que se pierde el dinero y no saben dónde está y los auditores saben dónde está, pero esto es una cuestión como de gangsters, saben bien cómo repartir el dinero para cerrar bocas, esto es un juego de complicidades”.