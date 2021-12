“Muestras de afecto están prohibidas”: director de Six Flags a pareja homosexual

En un video distribuido en Internet, se muestra a uno de los encargados del parque acompañado de elementos de seguridad, hablar con varios asistentes y explicando el porqué la pareja no debería darse muestras de afecto en el parque.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- Usuarios de las redes sociales denunciaron tratos discriminatorios a una pareja homosexual que se daba un beso en el parque Six Flags, en la Ciudad de México.

En un video distribuido en Internet, se muestra a uno de los encargados del parque acompañado de elementos de seguridad, hablar con varios asistentes y explicando el porqué una pareja no se debería dar un beso en público.

Lo que si dice es que “no se puede tener actos que atenten contra la moral” de acuerdo a él, un beso gay atenta y uno hetero, no. Basta de permitir que nos discriminen en lugares “seguros para la comunidad”. @SixFlagsMexico pic.twitter.com/iqrZek2mZX — No eres tú, soy Gio. (@giov_) December 30, 2021

“Es una regla, yo no la puse yo, es de la organización y la tenemos que respetar”, mencionó en el video el encargado.

Ante ello, internautas hicieron Trending Topic en Twitter el hashtag “#SixFlagsdiscrimina” en donde publicaron memes acerca de la situación así como experiencias personales de discriminación en el parque de diversiones.

La comunidad LGBT+ entrando a six Flags Mexico. #SixFlagsDiscrimina 🤬 pic.twitter.com/awHO9oXSOU — Emmanuel Martí (@emxmarti) December 30, 2021

Esta no es la primera vez que los clientes de Six Flags denuncian este tipo de tratos de discriminación, en 2013 se desató una polémica similar ya que en su reglamento no permitía el acceso a personas con tatuajes “rudos o vulgares”.

“No se permite el ingreso al parque con ropa o tatuajes visibles que contengan mensajes rudos o vulgares y/o con lenguaje ofensivo o gráfico. (No se permite, como solución, voltear la ropa)”.