VIDEO: Hugo Sánchez recuerda anécdotas con su hijo, que murió en 2014. Fue duro, dice

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 30 de diciembre (LaOpinión).- La pérdida de un ser querido es una situación difícil de aceptar, pero cuando se trata de tu hijo puede que sea una de las peores experiencias que puede afrontar un padre. Erik “Terrible” Morales vivió hace poco la muerte de su hijo y manifestó su dolor a través de las redes sociales. Por su parte, Hugo Sánchez vivió una experiencia similar y luego de varios años se atrevió a hablar de ello.

“Son cosas que pasan, tristemente sucedió y jamás lo esperas. Tú esperas irte antes que tus hijos, sería la ley de vida, pero así surgió y hay que aprender a vivir con ese dolor. He aprendido, pero no se olvida lo que viví con mi hijo y lo que pasé con otros familiares como mi padre. Hablando de machos, por utilizar la palabra, perdí al de arriba y al de abajo en mi familia“, expresó Hugo Sánchez en una entrevista con Roberto Gomez Junco.

Con casi toda seguridad, ninguna derrota con el Real Madrid o la selección mexicana es comparable con la pérdida de un ser querido. Hugo Sánchez Portugal, hijo del “Pentapichichi” falleció el 8 de noviembre de 2014.

De acuerdo con las investigaciones, el hijo del exfutbolista mexicano murió en su departamento por intoxicación con dióxido de carbono. Para el momento del deceso apenas tenía 30 años de edad.

Hugo Sánchez Portugal (June 15,1984 –November 8,2014) Mexican footballer,sports commentator with Televisa Deportes. Found dead in his Polanco apartment,cause of death was later confirmed to be carbon monoxide poisoning, due to obstructed ventilation from a gas-fired water boiler. pic.twitter.com/HREB0dzoRg

— NoT🖤ForgotteN (@the_memorypage) December 1, 2017