Dwayne “La Roca” Johnson descarta regreso a franquicia de Rápidos y Furiosos

Después de una disputa entre los actores Dwayne “The Rock” Johnson y Vin Diesel durante el set de Rápidos y Furiosos 8, Diesel pidió el regresó del actor para la décima entrega de la franquicia, sin embargo, “The Rock” rechazó la invitación.

MADRID, 30 de diciembre (Europa Press).- Dwayne Johnson y Vin Diesel están enfrentados desde 2016 debido a sus desencuentros en el set de Fast & Furious 8. Pese a sus diferencias, el pasado noviembre Diesel pidió públicamente a Johnson que participara en Fast & Furious 10. Ahora, el protagonista de Alerta Roja y Black Adam ha rechazado públicamente esta invitación para retomar sus papel como el agente Hobbs, al menos en la saga principal.

“Mi hermanito Dwayne… ha llegado el momento. El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en casa. No hay ni un día festivo que pase que ellos y tú no se envíen buenos deseos… pero ha llegado el momento. El legado aguarda”, escribió Diesel en Instagram. Sin embargo, el actor conocido como “The Rock” ha rechazado esta proposición para firmar la paz con Diesel y sumarse al penúltimo filme de la saga que dirigirá Justin Lin.

“Le he dicho a Diesel directamente que no regresaría a la franquicia. Fui firme pero cordial en mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría a la franquicia para que tuviera éxito, pero no hay ninguna posibilidad de que regrese”, explicó Johnson en una entrevista con CNN.

“La reciente publicación de Vin es un ejemplo de su manipulación. No me gustó que incluyera a sus hijos en el post, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de eso. Habíamos hablado de esto hace meses y llegamos a un claro entendimiento”, sentenció.

Pese a su tajante respuesta, Johnson deseó lo mejor a su compañero. “Mi objetivo desde el principio fue terminar mi increíble viaje en esta franquicia con gratitud y elegancia. Es lamentable que este enfrentamiento público haya enturbiado las aguas. Independientemente, confío en el universo Fast y su capacidad para dar buenos resultados a la audiencia. Realmente deseo a mis antiguos compañeros de reparto y miembros del equipo la mejor de las suertes y el éxito en el próximo capítulo”, afirmó.

Johnson se unió a la saga en 2011 en Fast & Furious 5 en el rol de Hobbs. Interpretó por última vez al personaje en Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019), spin-off en el que compartió planos con Jason Statham. Precisamente la anunciada secuela de esa saga derivada de la principal parece la única posibilidad de que The Rock regrese a la franquicia.

