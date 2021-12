Benny Emmanuel: un mexicano quiere darle vida a Miles Morales, de Spider-Man

AS MÉXICO

El actor mexicano Benny Emmanuel expresó en redes sociales su deseo por unirse al Universo Cinematográfico de Marvel para interpretar al próximo Spider-Man, Miles Morales, en un posible Live action.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 30 de diciembre (AS México).- Con la tendencia que se ha creado gracias al estreno de Spider-Man: No Way Home, el actor mexicano Benny Emmanuel manifestó sus deseos por interpretar a Miles Morales, uno de los personajes que ha dado vida al superhéroe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, el artista escribió: “Yo nomás estoy esperando que Marvel suelte el casting para el Spider-Man de Miles Morales”, cual generó decenas de comentarios encontrados y sumó más de siete mil “Me gusta”.

Algunos de los mensajes que recibió el actor hicieron alusión a que este personaje originalmente tiene raíces puertorriqueñas y afroamericanas, motivo por el que no podría encajar en el perfil que se buscaría. Aunque cabe resaltar que hasta el momento la compañía de cómics no ha mostrado su interés en producir una película live action de Morales, pues ya cuenta con la versión animada titulada Spider-Man: un nuevo universo.

Miles Morales fue creado por el escritor Brian Michael Bendis y la artista Sara Pichelli, en 2011, a raíz de la muerte de Peter Parker. La idea de presentar al primer Spider-Man afroamericano generó muchas opiniones en los fans, pero fue respaldado por Axel Alonso, redactor jefe de Marvel Comics.

¿QUIÉN ES BENNY EMMANUEL?

El actor saltó a la fama gracias a su participación en la serie La CQ, que se transmitió de 2012 a 2014 y tuvo cuatro temporadas, donde dio vida a Roberto “Beto” Bautista. Posteriormente formó parte del programa unitario Como dice el dicho y actualmente sigue haciendo algunas participaciones.

En 2019, protagonizó la película Chicuarotes, siendo la opera prima de Gael García Bernal, la cual se rodó en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía de Xochimilco de la Ciudad de México, y nos muestra la historia de dos jóvenes que intentan ganarse la vida, pero repente deciden tomar un mal camino.

Además, este año Benny apareció en el video musical de la canción “Ahí Donde Me Ven”, interpretada por Ángela Aguilar, donde ambos fueron los protagonistas de la historia, la cual obtuvo comentarios favorables por parte de los fans de la intérprete.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.