Fanático de la F1 reúne firmas para cambiar el resultado del campeonato de Verstappen

Por Reinaldo Oliveros

Los Ángeles, 30 de diciembre (LaOpinión).- Patel Gordon-Bennett, una oftalmóloga del Hospital Western Sussex en Inglaterra, presentó una petición que acumula más de 40 mil firmas para que se cambie el resultado del Gran Premio de Abu Dabi, en el que quedó campeón Max Verstappen de Red Bull ante Lewis Hamilton de Mercedes, luego de conocer la escudería Mercedes no apelará la decisión final de los comisarios.

“Creo que no hubo justicia el domingo 12 de diciembre de 2021 cuando los comisarios de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) negaron a Lewis Hamilton su victoria en el Gran Premio de Abu Dabi. Cuando quedaba menos de una vuelta, se permitió a algunos doblados adelantar el coche de seguridad, lo que no cumple con las reglas de la Fórmula 1″, afirma Gordon-Bennett en la petición.

La creadora de la petición señala que debido al coche de seguridad fue la ventaja que permitió a Verstappen ganar el título por encima de Hamilton. Para Verstappen fue su primer campeonato de pilotos en la Fórmula 1, mientras que Hamilton buscaba su octavo, récord que lo dejaría como el máximo campeón del deporte de motores por encima de Michael Schumacher.

They gave us one of the most intense championship battles in living memory ⚔️

Could Verstappen and Hamilton go down as the greatest rivalry in #F1's history?https://t.co/z9RB2k0GCO

— Formula 1 (@F1) December 29, 2021