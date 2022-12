Sandra Cuevas “remodela” Mercado de la Condesa y pone en riesgo patrimonio cultural

La reconstrucción del Mercado Michoacán en la colonia Condesa –inaugurado en 1946 y un ejemplo de arquitectura Bauhaus, además de patrimonio cultural urbano de la Ciudad de México– provocó la inconformidad de los colonos por la falta de respeto por la estructura original. Los colonos argumentan una falta de apertura al diálogo por parte de Sandra Cuevas Nieves, Alcaldesa de Cuauhtémoc.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).– Gustavo Treviño es un habitante de tercera generación de la colonia Hipódromo-Condesa, ubicada en la Ciudad de México. Sus abuelos crecieron ahí y vieron cuando se empezaron a construir grandes edificios en la zona durante las décadas 20 y 30 del siglo pasado, cuando los estilos arquitectónicos art-decó, californiano y funcionalista estaban en auge. En este boom arquitectónico y artístico el Mercado Michoacán no se quedó atrás.

Treviño es ahora uno de los vecinos que han iniciado un proceso de reclamo contra la Alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Sandra Cuevas Nieves, pues reclaman que la remodelación del mercado desconoce la identidad de la escuela Bauhaus del inmueble, utiliza materiales de mala calidad e inflamables que ponen en peligro a los comerciantes, y además sus obras comenzaron sin previa consulta ni aviso a los habitantes y locatarios.

“El mercado y toda la colonia son un recuerdo familiar. Aquí creció mi mamá, yo alcancé a nacer aquí y me pasé mi infancia aquí”, recordó Treviño. “Estamos defendiendo el estilo de la Condesa (…), la colonia tiene elementos culturales que hay que cuidar y preservar. Es aceptable que haya una restauración, pero le están rompiendo el estilo original que tenía el mercado y hay una cuestión también de seguridad, porque nos enteramos por los locatarios que están metiendo materiales [de construcción] de baja calidad“, añadió.

En un recorrido realizado por SinEmbargo en el lugar se corroboró que para el contorno de la marquesina se utilizó unicel moldeado con recubrimiento de cemento, bajo el argumento de que el marquesina de la estructura original no permitiría cargar más peso y podría colapsar. Además, a lo largo de la misma, se colocaron tablas de plástico imitación madera.

Iniciamos la remodelación, con aplanado, del mercado Michoacán localizado en la Esquina Tamaulipas y Avenida Vicente Suárez, Colonia Condesa como parte del Programa “Apapachando a los Mercados.” 🤝 pic.twitter.com/xZciGHup1X — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) November 1, 2022

De acuerdo con un tuit publicado por la cuenta oficial de la Alcaldía Cuauhtémoc, la remodelación del inmueble comenzó a finales de octubre de este año que está por terminar y es parte del programa de rehabilitación de estos espacios públicos denominado “Apapachando a los Mercados”, para el que se presupuestaron 56 millones 933 mil 598 pesos, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 092074322001360.

La inicial falta de apertura al diálogo por parte de la administración de Sandra Cuevas Nieves y la nula consulta a los vecinos provocó una respuesta organizativa en la cual se solicitaron reuniones con la Alcaldía, pero los vecinos organizados indicaron que no es la primera vez que no son tomados en consideración por el Gobierno de la panista.

“No nos apoya en ninguna gestión, no tenemos acceso nosotros a llegar con las autoridades con solicitudes… Realmente ella [Sandra Cuevas] no quiere nada ni con los vecinos ni con Copaco (Comisiones de Participación Comunitaria)”, lamentó María de la Luz Macal, representante de la colonia Hipódromo-Condesa ante Copaco.

RECONSTRUCCIÓN ROMPE CON BAUHAUS

El Mercado Michoacán fue construido en 1946 bajo un estilo funcionalista, en una época en la que las colonias Condesa e Hipódromo-Condesa se comenzaban a edificar inmuebles con estilos art-decó, californiano y funcionalista, menciona el arquitecto Gustavo Ahuactzin Larios en su tesis de licenciatura presentada por la Universidad de las Américas Puebla.

Esta última corriente arquitectónica, expone, tiene como principales características estructuras de acero y concreto, paredes ligeras, ausencia de ornamentación en fachadas e interiores, aprovechamiento de los espacios, uso de amplias ventanas para mejor iluminación, uso de cemento, un ahorro de elementos que distraigan de la funcionalidad del edificio y una “fuerte intención social”. “Muchas de estas características se encuentran en el Mercado Michoacán”, dice en su investigación el especialista.

Por esta razón, el edificio está inscrito en el Instituto Nacional de Bellas Artes Y Literatura (INBAL) como un “Inmueble afecto al patrimonio cultural urbano de valor artístico”. La institución realizó sus propias observaciones frente al proyecto propuesto por la Alcaldía para su restauración, en la que notó que había elementos que rompían con el estilo arquitectónico; aun así, avanzó el proyecto con nuevas modificaciones como un rodapié y un agregado de unicel con recubrimiento de cemento en la marquesina.

La arquitecta Dolores Martínez Orralde, subdirectora general de Patrimonio Artístico Inmueble del instituto federal, dijo a SinEmbargo en un escrito que, previo al inicio de las obras, personal del área de Obras de la demarcación y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalina (Seduvi) tuvieron una reunión en la que las autoridades federales y del Gobierno de la Ciudad de México le solicitaron a la administración de Sandra Cuevas el ingreso formal del proyecto de intervención con planos y memoria descriptiva, junto con la recomendación de mantener el estilo original del inmueble.

“Cabe señalar que la obra realizada por la Alcaldía Cuauhtémoc presentaba algunas inconsistencias a lo informado en la mesa de proyectos y además no se había ingresado el proyecto convenido con el INBAL ni con la Seduvi. En una visita técnica efectuada el 28 de diciembre a las 10:00 horas, con presencia del personal técnico y normativo del Instituto y de la Secretaría, se solicitó a la Alcaldía respetar el estado original del inmueble, retirar los elementos agregados en la marquesina y otros de la fachada que alteran su diseño”, expuso el INBAL.

La Seduvi confirmó que las modificaciones realizadas al inmueble que rompían con el estilo arquitectónico fueron hechas por la Alcaldía Cuauhtémoc en desacato a las indicaciones del INBAL y de la dependencia capitalina.

SinEmbargo intentó obtener una entrevista con la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc para conocer más sobre la situación, pero ésta fue negada.

REMODELACIÓN NO ATIENDE NECESIDADES

Apolinar Molina Olivares ha trabajado en el Mercado Michoacán desde hace sesenta años. Inició como empleado de una tienda de abarrotes en 1960 y ahora tiene su propio local de venta de frutas y verduras. Ha vivido los drásticos cambios en la colonia Condesa, cuando la huella urbana comenzó a expandirse y posteriormente cuando comercios como papelerías, mercerías y sastrerías empezaron a ser reemplazadas por restaurantes, bares y cafeterías.

Él vio cuando, al interior del mercado, empezaron a hacerse manchas en las paredes y a botarse la pintura en el techo por las goteras y filtraciones de agua, pues indicó que no se había impermeabilizado el edificio desde hacía siete años.

“Se habían metido escritos [para pedir que dieran mantenimiento al edificio], pero no había respuesta hasta después, cuando la Alcaldesa Cuevas vino sola”, dijo. “Son de esas personas que están cerradas, que no te hacen caso. Sólo te dicen que van a ver, y te cortan”, agregó en la charla con este diario digital.

La respuesta de la Alcaldía a la solicitud de información con folio 092074321000194 especificó que en el ejercicio fiscal de 2018 se destinaron 4 millones 360 mil 232.96 pesos para “rehabilitación del Mercado Público Michoacán” y 130 mil 806.99 pesos para “supervisión técnico administrativa para la administración del Mercado Público Michoacán”, fuera de esa fecha y hasta el 27 de octubre de 2021 no se ejecutaron más fondos mediante contratos de obra pública por parte del Gobierno de Cuevas Nieves.

Además de expresar su rechazo hacia los cambios hechos al estilo arquitectónico, el señor Molina Olivares indicó que los locatarios periódicamente apoyaban una escalera en la marquesina para subir al techo y hacer limpieza de hojas caídas de los árboles, pero el nuevo diseño hecho con unicel podría no aguantar el peso de la escalera y provocar un accidente.

En este sentido, los colonos de la Hipódromo-Condesa coincidieron en que no se habían contemplado obras para atender las necesidades de los locatarios, sino únicamente se remodelaría la fachada. “Hay una presión por hacer el proyecto porque se acerca el fin de año y quieren aplicar el presupuesto, porque si no ese presupuesto ya no lo pueden aplicar”, observó Gustavo Treviño.

Tras los reclamos de los colonos y locatarios, la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc sostuvo un diálogo con los inconformes y se comprometió a regresar el inmueble a su estado original, aunque no especificó si se atenderían las demandas de mantenimiento por filtraciones de agua.

El retiro de las modificaciones comenzó menos de 12 horas después de la reunión con los vecinos y locatarios, y se acordó que la Alcaldía deberá de volver a ingresar el proyecto completo ante el INBAL y la Seduvi para obtener el “visto bueno” y poder continuar con los trabajos de mantenimiento en respeto a la arquitectura original.

