Gobierno de EU demanda a farmacéutica por supuesta contribución a crisis de opioides

Por Mark Scolforo

Harrisburg, Pensilvania, EU, 30 de diciembre (AP).— El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el jueves a una empresa farmacéutica distribuidora, acusándole de contribuir a la crisis de los opioides al ignorar ventas inusualmente altas de ciertas sustancias en sus farmacias.

La demanda acusa a AmerisourceBergen Corp. y dos subsidiarias de no examinar con suficiente detalle los pedidos.

Las entidades vinculadas a AmerisourceBergen “reiteradamente se negaron o negligentemente se abstuvieron de” reportar pedidos de compañías farmacéuticas que “ellos tenían razones para saber que estaban permitiendo el desvío de opioides y otras sustancias controladas a canales ilegales”, dice el pliego de 87 páginas.

