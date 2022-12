VIDEO FUERTE: Policía de Tampa arrastra a una mujer en la entrada de una prisión

Los Ángeles, 30 de diciembre (LaOpinión).- Las imágenes de la cámara corporal y de vigilancia han capturado el momento el oficial Gregory Damon arrastró a una mujer por el suelo luego de un arresto el pasado 17 de noviembre que desató una investigación interna.

Tras el análisis, se determinó que Damon violó múltiples políticas departamentales, por lo que el departamento tomó la decisión de despedirlo.

Según los funcionarios, la policía de Tampa respondió a una llamada sobre una persona que dormía afuera del Centro de Salud Familiar de Tampa y se negaba a irse a pesar de las solicitudes de los empleados.

Los oficiales arrestaron a la mujer, a quien previamente se le había dado una advertencia por invadir la misma propiedad el mes anterior.

Here's video of former Tampa police officer Gregory Damon dragging a female into the Orient Road Jail. He was fired on Tuesday. pic.twitter.com/PbtZSyvyHB

— Chad Baker (@ChadBlue83) December 28, 2022