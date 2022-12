Sismo de magnitud 4.8 se registra al sur de Coalcomán, Michoacán; no amerita alerta

La Alerta Sísmica no se activó en la Ciudad de México debido a que no superó los niveles preestablecidos; el Sismológico ajustó de 5.0 a 4.8 de magnitud, informaron las autoridades.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).– Un sismo de magnitud 5.0 –luego ajustado a 4.8– sorprendió a los habitantes de Coalcomán, en Michoacán, y sus alrededores, así como algunas partes del centro de México, de manera moderada, este viernes 30 de diciembre, en vísperas de los festejos por fin de año.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el sismo de magnitud 5.0 se localizó 57 kilómetros al SUR de Coalcomán a las 09:35:51 horas de hoy, con una profundidad de 10 kilómetros. Más tarde, actualizó la magnitud y la rebajó a 4.8.

SISMO Magnitud 5.0 Loc 57 km al SUR de COALCOMAN, MICH 30/12/22 09:35:51 Lat 18.26 Lon -103.20 Pf 10 km pic.twitter.com/bysEYdk00k — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 30, 2022

Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, del Centro de de Instrumentación y Registro Sísmico, explicó: “NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos”.

Usuarios en redes sociales relataron que, por ejemplo, en la Alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, no se sintió el movimiento telúrico, pero “algunos colgantes sí se movieron ligeramente. “Qué raro, aquí en Mixcoac no se sintió nada”, contó otra persona.

#Sismo detectado el 30-dic-22 a las 09:35:57 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de #Michoacán a 40 km al sureste de #Aquila #TenemosSismo — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) December 30, 2022

El protocolo de la Alerta Sísmica sólo se activa si el sismo es de magnitud mayor a 5.0 y no está a más de 250 kilómetros; mayor a 6.0 si no está a más de 350 kilómetros; y mayor a 5.5 si no está a más de 350 kilómetros, además de otras características que se toman en cuenta.

Apenas el domingo 11 de diciembre, un sismo de magnitud 6.0 en la escala de Richter fue percibido durante la mañana de aquel día en varias partes de México. Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que “no hay daños mayores”.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que el movimiento ocurrió a las 08:31 horas de este 11 de diciembre, con un epicentro a 17 kilómetros (km) al sur de Técpan de Galeana, en Guerrero. Su profundidad fue de 10 km.

Minutos después del temblor, percibido en la Costa Grande de Guerrero, el mandatario federal mencionó que se aplicó el plan de Protección Civil.

Posteriormente, el Presidente López Obrador compartió una serie de videos en su cuenta de Twitter en los cuales recibió el reporte por parte de diferentes autoridades locales y federales como Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), quien aseguró que no se reportaban daños.