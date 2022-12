Brasil llora a Pelé, el que llenó de orgullo a todo Brasil; así lo despide el mundo

RÍO DE JANEIRO (AP) — Con el deceso de Pelé, los brasileños han perdido un pedazo de su corazón.

En la playa de Ipanema de Río de Janeiro, Paulo Vinicius estaba jugando fútbol con su sobrino de nueve años, cuando se conoció la noticia.

“Pelé representa lo mejor de Brasil: su gente, su clase trabajadora”, afirmó Vinicius, de 38 años e instructor de educación física. “Pelé le dio sentido de identidad al pueblo brasileño”.

En la ciudad costera de Santos, donde Pelé se hizo famoso, Nicolás Oliveira, de 18 años, estaba fuera del estadio junto con unas 200 personas más. Oliveira dijo que incluso las repeticiones en video de la forma en que jugaba Pelé lo colman de emoción.

“Pelé era un hombre negro del interior del estado de Minas Gerais”, recalcó Oliveira. “Estoy aquí por lo que hizo, por el futbol que jugó, por el futbol que mejoró y por los futuros jugadores que ayudó a moldear e inspirar”.

Everton Luz, un abogado de 41 años, lloraba fuera del hospital con una bandera del club Santos envuelta alrededor de él. Acudió directamente del trabajo para rendir homenaje al jugador cuyas actuaciones emocionaron a su propio padre y provocaron décadas de relatos.

Luz les cuenta esas historias a sus dos hijos y les muestra videos del ídolo. Recordó haber visto a Pelé en persona una vez, cuando fue a verlo en un partido en un estadio.

“Logramos acercarnos a su zona y él se despidió”, recordó Luz. “Era un ejemplo del brasileño, de lo que podíamos llegar a ser”.

EL DEPORTE Y EL MUNDO DESPIDEN A PELÉ CON LOS MÁXIMOS ELOGIOS

De todo el mundo surgieron reacciones al fallecimiento del legendario exfutbolista Pelé. El astro brasileño murió de cáncer en su país el jueves a los 82 años

“Un simple adiós al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que impacta al mundo entero del fútbol en este momento. Fue una inspiración para muchos millones, un referente de ayer, hoy y siempre. El afecto que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Jamás le olvidaremos, y su recuerdo perdurará por siempre en todos y cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz, Rey Pelé”, Cristiano Ronaldo, futbolista estelar de Portugal.

🗣 Xavi: "Pelé es una leyenda de nuestro deporte, uno de los pioneros. Marcó a una generación, todo el mundo quería ser Pelé" pic.twitter.com/JTDQ0McVbO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 30, 2022

Duas 🌟🌟 que se voltam a encontrar. 🇧🇷🇵🇹 Descansa em paz, Pelé. pic.twitter.com/5Xrh7S38ES — Portugal (@selecaoportugal) December 29, 2022

“Tu lugar está al lado de Dios. Mi rey eterno. Descansa en paz”, Roberto Rivelino, compañero de Pelé en la selección brasileña que se coronó en el Mundial de México 1970.

“Antes de Pelé, el 10 era sólo un número. Leí eso en algún lugar y momento de mi vida. Pero esa frase está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el fútbol era sólo un deporte. Pelé cambió todo. Transformó el fútbol en arte y entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y, por encima de todo, dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil elevaron su posición gracias al Rey! Ahora se ha ido, pero su magia perdurará. ¡Pelé es eterno!”, Neymar, astro actual de la selección brasileña.

👑 REI PELÉ 👑 SELEÇÃO BRASILEIRA DE 1957 a 1971 Jogos: 113 Gols: 95 84 vitórias, 15 empates e 14 derrotas Títulos: Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970), Copa Roca (1957 e 1963), Taça do Atlântico (1960), Taça Oswaldo Cruz (1958, 1962 e 1968) e Taça Bernardo O'Higgins (1959) pic.twitter.com/VTRSIqnKYS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 29, 2022

“Tuve el privilegio que los brasileños más jóvenes no tuvieron: Vi a Pelé jugar, en vivo, en (los estadios de) Pacaembu y Morumbí. Jugar no, vi a Pelé dar un espectáculo, porque cuando él tenía el balón, siempre hacía algo especial, que con frecuencia terminaba en un gol. Debo confesar que estaba enojado con Pelé, porque siempre destrozaba a mi Corinthians. Pero antes que nada, lo admiraba… Pocos brasileños han llevado el nombre de nuestro país tan lejos como él”, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil.

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol. 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9 — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

“El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado no se olvidará nunca. RIP, REY”, Kylian Mbappé, crack actual de la selección de Francia.

Pelé was one of the greatest to ever play the beautiful game. And as one of the most recognizable athletes in the world, he understood the power of sports to bring people together. Our thoughts are with his family and everyone who loved and admired him. pic.twitter.com/urGRDePaPv — Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2022

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

“Con la muerte de Pelé, el fútbol ha perdido a una de sus grandes leyendas, si no es que a la mayor. Como todas las leyendas, el Rey parecía inmortal. Hizo que la gente soñara y siguió haciéndolo por generaciones y generaciones de amantes de nuestro deporte. ¿Quién, de niño, no soñó ser Pelé?”, Didier Deschamps, seleccionador de Francia.

“Será muy difícil encontrar a otro Pelé. Pelé tuvo todo lo que debe tener un jugador. Ágil, saltaba como ninguno. Podía patear con ambas piernas, era físicamente fuerte y valiente No hubo nadie como Pelé”, César Luis Menotti, seleccionador argentino campeón del mundo en 1978 y compañero de Pelé en el club brasileño Santos.

For a sport that brings the world together like no other, Pelé’s rise from humble beginnings to soccer legend is a story of what is possible.



Today, Jill and I's thoughts are with his family and all those who loved him. pic.twitter.com/EkDDkqQgLo — President Biden (@POTUS) December 29, 2022

Iluminamos o edifício da @CONMEBOL em homenagem ao nosso querido Pelé, o Eterno Rei ♾️ pic.twitter.com/5NwEqvtLi6 — Alejandro Domínguez (@agdws) December 30, 2022

“Para un deporte que une al mundo como ningún otro, el ascenso de Pelé de sus inicios humildes a leyenda del fútbol es la historia de lo que es posible. Hoy, los pensamientos de Jill y míos están con su familia y todos aquellos que lo amaron”, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos.

“Pelé fue uno de los más grandes que hayan practicado el juego bonito. Y como uno de los deportistas más reconocidos en el mundo, entendió el poder del deporte para unir a la gente. Dedicamos nuestras reflexiones a su familia y a todos los que lo amaron y admiraron”, Barack Obama, expresidente estadounidense.

Forever the King of football, the Legend! 👑 Rest in peace, Pelé. 🙏

You have changed the History of football. Your legacy will always be in our hearts.

Thanks for everything!#ThiagoSilva #TS6 #OhhhThiagoSilva #Pelé #ReiPelé #PeléEterno pic.twitter.com/lobQlPreQg — Thiago Silva (@tsilva3) December 29, 2022

“Pelé tenía una presencia magnética y, cuando estabas con él, el resto del mundo se detenía. Su vida es más que el fútbol. Cambió las percepciones para bien en Brasil, en Sudamérica y en el mundo. Su legado es imposible de resumir con palabras. Hoy todos lloramos la pérdida de la presencia física de nuestro querido Pelé, pero él logró la inmortalidad hace mucho tiempo y, por lo tanto, estará con nosotros por toda la eternidad”, Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

“El fútbol perdió hoy al más grande en la historia —y un amigo único. Nacido en Três Corações, Pelé tuvo tres corazones: el fútbol, su familia y la gente. Uno que jugó con las estrellas y se mantuvo centrado. En 1977 fui a los Estados Unidos por que realmente quería jugar en un equipo con Pelé en los Cosmos de Nueva York. Ese momento a su lado fue uno de los más grandes momentos de mi carrera. Nos convertimos en campeones de Estados Unidos juntos desde el primer momento y Pelé me llamó hermano desde ese momento. Fue un honor inimaginable para mi”, Franz Beckenbauer, estrella de Alemania del Oeste.

O Rei. One of the greatest of all time. You will be a legend forever. RIP Pele 👑🙏 pic.twitter.com/BU9JIw4Djr — Luka Modrić (@lukamodric10) December 30, 2022

Everything you see any player doing, Pelé did it first. RIP ⚽️🤴🏿 pic.twitter.com/SeW0z1hQTm — Erling Haaland (@ErlingHaaland) December 29, 2022

“Pelé es un símbolo indudable de nuestra nación, una fuente de orgullo para todos nosotros. Más allá de sus logros como leyenda del deporte mundial, Pelé fue un ejemplar funcionario público, leal a sus principios, valores y a nuestro país. Todos perdemos con su partida”, Fernando Henrique Cardoso, expresidente brasileño, con quien Pelé trabajó como Ministro del deporte.

“Adiós al rey, al maestro del juego bonito”, club Chelsea de Inglaterra.

#Guardiola: “ #Pele, Maradona, Cruyff, #Messi, Cruyff, Beckenbauer, C.Ronaldo. Este tipo de jugadores serán para siempre eternos. Hacen del fútbol, nuestro trabajo, un mejor lugar . Lo que ellos producen en la gente, en sus países lo hemos visto en el Mundial. Esas emociones”. pic.twitter.com/YogqFlwLD9 — Veronica Brunati (@verobrunati) December 30, 2022

Los argentinos opinando de O’Reí Pelé, joya de video. QEPD. pic.twitter.com/17cw8NlVJk — Los Líderes (@_los_lideres) December 30, 2022

“Estamos entristecidos por saber del fallecimiento de Pelé, leyenda del fútbol brasileño y uno de los grandes de todos los tiempo, quien hizo tanto por el juego bonito. Descanse en paz”, club Manchester City de Inglaterra.

“Gracias por la alegría que trajiste a los aficionados al fútbol en todo el mundo”, club Manchester United de Inglaterra.

“Pelé realmente fue un futbolista mágico y un increíble ser humano. Fue un honor compartir la cancha con él y le envió mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y a la gente de Brasil”, Sr. Bobby Charlton, exjugador inglés.