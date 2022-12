VIDEO: Joven se arrepiente de tatuarse el nombre de Messi en la frente; pide ayuda

El joven aseguró haber recibido burlas, rechazo, críticas e incluso amenazas por el tatuaje. Por ello, pidió ayuda de alguien que sepa cómo retirarlo.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- El influencer colombiano conocido como Mike Jambs se tatuó tres estrellas en la cara, así como las palabras “Dios” y “Messi”, en referencia al apellido del futbolista argentino Lionel Andrés Messi. Sin embargo, el joven confesó, días después, haberse arrepentido.

“Me lo quiero borrar”, dijo el influencer a través de un video publicado en su cuenta de Facebook, dónde anteriormente había compartido fotos de dicho tatuaje, por el que, aseguró, haber recibido burlas, rechazo e incluso amenazas.

“Me sentía muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje porque en vez de traerme cosas positivas me ha traído miles de cosas negativas tanto en lo personal como en lo familiar. Simplemente, dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad”, expresó.

El influencer explicó que todo fue a raíz de un video que grabó y subió a sus redes sociales, en el que se ve que cumple un reto que había prometido con sus amigos, el cual consistía en que si perdía se tenía que tatuar “Messi”, “Dios” y las estrellas.

“Cumplí el reto, pero no pensé que se fuera hacer viral ese video. Nunca pensé que eso me fuera a traer muchas cosas negativas porque los insultos que he recibido en redes sociales han sido miles y lastimosamente estamos en una sociedad en que eres criticado y hasta maltratado por ser diferente”, agregó.

Por ello, a pesar de afirmar en que no pensaba en decirlo tan rápido, Mike reiteró su arrepentimiento de haberse hecho el tatuaje. “Dicen que no soy un ejemplo positivo para la humanidad, para los niños, para la juventud y es increíble hasta donde llega esto, por el bullying y las amenazas. Me dijeron que me iba a arrepentir”.

“A todas esas personas les tengo que dar la razón hoy”, señaló el joven y de inmediato dijo estar seguro de quererse borrar el tatuaje. “Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos y quiero volver a ser normal, quiero que la gente no me mire mal al salir de la calle, que no se asuste, que no me critique y que no me digan que soy algo negativo”.

En ese momento, Mike Jambs pidió ayuda a quien sepa cómo quitar un tatuaje. “Yo necesito sí o sí borrar el tatuaje”, concluyó.