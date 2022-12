Venezuela: La oposición le pone fin al Gobierno interino y asesta golpe a Juan Guaidó

Pese a advertir un par de días antes que la eliminación del interinato sería un “riesgo real de perder activos, juicios o incluso entregárselos al dictador”, Guaidó no consiguió configurar una mayoría.

Caracas, 30 de diciembre (AP) — La oposición venezolana puso fin el viernes al Gobierno interino y dio un vuelco a la estrategia política que, encabezada por Juan Guaidó, intentó desde 2019 desafiar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Un total de 72 exdiputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 aprobaron en segunda y última discusión la eliminación del interinato, mientras 29 votaron por mantenerlo. Hubo ocho votos salvados.

La derrota política para Guaidó, el rostro opositor al Gobierno de Maduro ante la comunidad internacional, ocurre cuando la oposición planea unas elecciones primarias en las que definirá quién se enfrentará a Maduro en los comicios que se esperan para 2024.

Ratifico la convocatoria a sesión extraordinaria de la AN mañana #30Dic a la 1:00 p.m Reitero que la insistencia de mantener la Presidencia (E) no es por Juan Guaidó, sino por un deber constitucional, para defender a los venezolanos y preservar la unidad. Cumplamos nuestro rol. — Juan Guaidó (@jguaido) December 29, 2022

Guaidó, presidente de la Asamblea opositora, no logró configurar una mayoría para mantener la figura del interinato pese a que advirtió en un video publicado dos días antes que su eliminación implicaría un “riesgo real de perder activos, juicios o incluso entregárselos al dictador”.

La decisión la tomaron los exdiputados de la Asamblea elegida en 2015 con mayoría opositora al Gobierno de Maduro, que sigue sesionando paralela y simbólicamente pese a que su periodo terminó en 2021, tras desconocer los comicios legislativos en los que Maduro recuperó el control de la Asamblea Nacional.

Los partidos que votaron a favor de la eliminación del interinato proponen la creación de una comisión encargada de administrar los activos estatales de Venezuela en el exterior que aún están en manos de la oposición con las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y de la estatal petrolera PDVSA, manteniendo así el control de Citgo.

Al eliminar el interinato “se hace de derecho, lo que ya era de hecho”, dijo con anterioridad a The Associated Press Daniel Varnagy, doctor en Ciencia Política y profesor titular de Universidad Simón Bolívar, quien aseguró que desde hace tiempo al Gobierno interino le faltaba “legitimidad de desempeño” al no haber logrado los tres objetivos que se propuso en 2019: el “cese de la usurpación”, la instalación de un Gobierno provisional y finalmente la realización de elecciones libres.

Mi propuesta a la @AsambleaVE: defendamos la institucionalidad, la Constitución y el país por encima de nombres o intereses personales. Estamos a tiempo. Las competencias y responsabilidades del Gobierno (E) no pueden ser evadidas o delegadas con una modificación del Estatuto. pic.twitter.com/iJ4E8tK3Z1 — Juan Guaidó (@jguaido) December 29, 2022

La víspera Guaidó exhortó a los partidos que ostentan las mayorías a que reconsideraran su postura: “Ustedes tienen los votos para destruir la figura de la presidencia interina o para preservar y designar una nueva directiva el 5 de enero”, dijo en un video divulgado en Twitter.

Con el pasar de los años Maduro se aferró al poder pese a la crisis política y económica por la que más de siete millones de venezolanos han emigrado.

Mientras Guaidó y el interinato perdieron apoyo significativo a nivel internacional, Maduro intenta restablecerlo y en las últimas semanas reanudó relaciones diplomáticas con su vecino Colombia y está próximo a lograrlo con Brasil tan pronto asuma Luiz Inácio Lula da Silva el 1 de enero.

-Con información de Camille Rodríguez Montilla y Astrid Suárez, de AP