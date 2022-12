El Al-Nassr de Arabia ficha a Cristiano Ronaldo por dos temporadas y salario récord

Por Diego Mauricio Magaña

Ciudad de México, 30 de diciembre (AS México).- El futuro de Cristiano Ronaldo está definido, pues tras su salida del Manchester United y el fracaso con Portugal en el Mundial de Qatar 2022, el delantero de 37 años de edad continuará su carrera en el futbol de Arabia Saudita con el Al-Nassr, equipo que desde hace ya varios meses ha estado tras el cinco veces ganador del Balón de Oro.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC

Tal y como reportó Fabrizio Romano, CR7 recibirá 215 millones de dólares por temporada, cifra que incluye acuerdos comerciales, lo cual hará de este fichaje el contrato con el salario mejor pagado en la historia del futbol.

De esta manera, el máximo goleador del Real Madrid y de la selección portuguesa asumirá un nuevo reto en su carrera tras quedar desvinculado del Manchester United y no recibir propuestas formales por parte de clubes top en el viejo continente pese al deseo del futbolista de continuar compitiendo al más alto nivel.

Here’s Cristiano Ronaldo with Al Nassr shirt after contract signed until June 2025 🚨🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo

▫️ Agreement valid for two years and half;

▫️ Total salary will be close to €200m per year, but this includes commercial deal.

It’s the biggest salary ever in football. pic.twitter.com/ZnOg8lY6Wb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022