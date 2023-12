Drew Ogletree, jugador de los Colts, es arrestado en EU por violencia doméstica

INDIANÁPOLIS (AP) — El tight end de los Colts de Indianápolis Drew Ogletree fue arrestado el viernes acusado de violencia doméstica después de supuestamente “lanzar contra el piso” a una víctima mujer esta semana, de acuerdo con el expediente judicial.

Ogletree, de 25 años, fue acusado de agresión doméstica cometida en presencia de un niño de menos de 16 años y causar lesiones físicas moderadas por agresión doméstica, de acuerdo con el expediente judicial del estado de Indiana. Ambos son delitos graves.

El supuesto incidente ocurrió el martes en el Condado de Hendricks, al oeste de Indianápolis, de acuerdo con los documentos.

Oficiales de la departamento de policía de Avon, que respondieron al reporte de disturbios domésticos, encontraron a la víctima en evidente dolor y sin poder moverse y la llevaron a un hospital local para evaluar las lesiones, de acuerdo con la declaración jurada de causa probable, reportó The Indianápolis Star.

