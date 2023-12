California ofrecerá seguro médico a adultos migrantes indocumentados a partir de 2024

Por María Ortíz

Los Ángeles, 30 de diciembre (LaOpinión).- A partir del 1 de enero de 2024, California se convertirá en el primer estado de Estados Unidos en ofrecer seguro de salud a inmigrantes indocumentados.

Bajo la expansión de la cobertura de salud del estado, más de 700 mil personas entre 26 y 49 años ahora serán elegibles para Medi-Cal, la versión de California del programa federal Medicaid para personas de bajos ingresos.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes consideran que la expansión de la atención médica para adultos indocumentados es un hito importante en California y sienta un precedente para el país.

Anteriormente, los inmigrantes indocumentados no estaban calificados para recibir un seguro médico integral, pero se les permitía recibir servicios de emergencia y atención relacionada con el embarazo bajo Medi-Cal, siempre que cumplieran con los requisitos de elegibilidad, incluidos los límites de ingresos y la residencia en California desde 2014.

REPORT: Illegal immigrants will be eligible for free health care in California starting in the new year.

The Democrat voting laundering scheme is in full swing.

The Medi-Cal expansion will allow a whopping 700,000 illegal immigrants between the ages of 26 and 49 to receive… pic.twitter.com/1GaldHWzlz

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 30, 2023