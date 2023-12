Tom Wilkinson, actor británico nominado al Óscar, muere en su casa a los 75 años

El actor fue reconocido por sus servicios al teatro en 2005 cuando fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico.

LONDRES (AP).— Tom Wilkinson, el actor británico nominado al Óscar y conocido por sus papeles en The Full Monty, Michael Clayton y The Best Exotic Marigold Hotel, falleció, informó su familia. Tenía 75 años.

Un comunicado compartido por su agente en nombre de la familia señaló que Wilkinson murió repentinamente en su casa el sábado. No se proporcionaron más detalles.

Wilkinson fue nominado al Óscar como Mejor Actor por su trabajo en el drama familiar de 2001 In The Bedroom y en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel en Michael Clayton, una película de 2007 protagonizada por George Clooney.

Es recordado por su papel en la comedia de 1997 The Full Monty, sobre un grupo de trabajadores siderúrgicos desempleados que terminan formando un impensable grupo masculino de strippers.

Wilkinson apareció en docenas de otras películas, incluidas Batman Begins, Eternal Sunshine of the Spotless Mind y Valkyrie.