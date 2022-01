Los trabajadores de Pemex tienen la oportunidad de decirle adiós a sus explotadores

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).– Fundado en 1935 durante la presidencia del General Lázaro Cárdenas del Río, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) elige hoy a su nuevo Secretario General, un cargo que durante los mandatos de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, y Carlos Antonio Romero Deschamps se usó para vender plazas, robar cuotas, apoyar a partidos políticos y enriquecerse.

En un hecho histórico, como lo ha calificado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 89 mil petroleros elegirán democráticamente a su nuevo líder de entre 25 candidatos a través de una votación electrónica en la plataforma Sirvolab, la cual estará supervisada por 400 servidores públicos de la dependencia federal y del Centro Federal Laboral.

La votación electrónica, que concluirá este mismo día, es diferente a la que los petroleros estaban acostumbrados, un mecanismo que se implementó desde su origen (1935) y que funcionaba sólo con el voto a mano alzada de los 36 delegados que conforman las secciones del STPRM en todo el país.

Victoria Arredondo Lami, candidata a la Secretaría General del STPRM, recuerda cómo eran las alecciones anteriormente, donde solo había un candidato el cual era votado de manera unánime.

La dirigencia del STPRM se encuentra acéfala desde el 16 de octubre de 2019 luego de la renuncia de Romero Deschamps, quien dejó el cargo en medio de varias investigaciones abiertas en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala de corrupción.

Por décadas, la dirigencia del STPRM ha estado en manos de caciques, por eso la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República se convirtió en una esperanza de cambio, sin embargo, una candidatura vuelve a poner en alerta a los petroleros en esta contienda: la de Ricardo Aldana Prieto (Orizaba, 1954), señalado por desfalco en el “Pemexgate” cuando era tesorero de Petróleos Mexicanos (Pemex), del cual fue exonerado en el foxismo.

El mayor sindicato de Pemex ha sido dirigido por 28 petroleros a lo largo de su historia, según información oficial del STPRM. No obstante, las únicas dirigencias de las que se tiene registro cometieron actos de corrupción y afectaron a miles de trabajadores son las de Joaquín Hernández Galicia “La Quina” (1958-1989) y Carlos Antonio Romero Deschamps (1993-2019).

La doctora María Xelhuantzi López señala que desde la nacionalización de Pemex (18 marzo de 1938) el sindicato petrolero ha estado controlado por el Gobierno en turno y ha servido para fines políticos, pero a partir de la presidencia de Miguel Alemán (1946-1952) comenzó una época de charrismo dentro del STPRM.

Aunque los especialistas mantienen dudas respecto al ejercicio de votación dentro del STPRM, esperan que la elección de este 31 de enero beneficie a los trabajadores petroleros, quienes han vivido violencia laboral por parte de los líderes seccionales y secretarios generales que han desfilado por la dirigencia.

En el siguiente gráfico se observa una línea del tiempo con una breve historia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

“LA QUINA”: 31 AÑOS EN EL PODER

Joaquín Hernández Galicia, “La Quina” (Ciudad de México, 1922), asumió la dirigencia del STPRM en 1958 y se perpetuó en el poder por 31 años hasta 1989, cuando fue arrestado por el Ejército mexicano por órdenes del entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

La gestión de “La Quina” al frente del mayor sindicato petrolero estuvo plagada de acusaciones, como la venta de plazas y formar una fortuna con el flujo de dinero hacia la cúpula sindical, sin embargo, los delitos por los que fue acusado no estuvieron relacionados con Pemex ni el sindicato.

La persecución contra Hernández Galicia, de acuerdo con analistas, se debió a su oposición a las políticas de privatización del gobierno priista. En la campaña de 1988 lo calificó de neoliberal y, ya después de los comicios, se constató que en los distritos habitados por trabajadores petroleros, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el candidato del Frente Democrático Nacional (FDN) obtuvo votaciones copiosas.

También se decía que Hernández Galicia había patrocinado la publicación del libro ¿Un asesino en Palacio?, que relata el episodio donde uno de los miembros de la familia Salinas de Gortari (Raúl Salinas de Gortari o Carlos Salinas de Gortari) asesina con un rifle calibre 22 a una empleada doméstica, en la residencia de la Ciudad de México del entonces prominente político mexicano Raúl Salinas Lozano.

El 10 de enero de 1989, dos días antes de su cumpleaños número 67, elementos del Ejército mexicano irrumpieron en la casa del líder sindical y en las casas de los demás miembros de la familia en Ciudad Madero, Tamaulipas. Hernández Galicia fue condenado a 35 años de prisión por tráfico de drogas, acopio de armas y homicidio calificado.

Junto con “La Quina” caerían todos sus allegados, encabezados por Salvador Barragán Camacho, acusados de acopio de armas y de asesinato en primer grado, pero nunca fueron acusados de corrupción o enriquecimiento ilícito, delitos por los que entonces la opinión pública e incluso los trabajadores de Pemex exigían ponerlos en manos de la ley.

“La Quina”, Barragán y otros 30 petroleros fueron encarcelados y destituidos de todos sus cargos en el sindicato petrolero, desplazados por un nuevo liderazgo encabezado por Sebastián Guzmán Cabrera, también señalado como cacique cuyo negocio se basaba en vender plazas de Pemex.

Joaquín Hernández Galicia obtuvo su libertad en el año 2000 y siempre culpó de su derrumbe a Carlos Salinas, a quien nunca dejó de llamar “traidor a la patria”.

En septiembre de 2013, dos meses antes de su muerte, “La Quina” aseguró que buscaría el apoyo del entonces Gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, para recuperar un fideicomiso de 3 mil millones de pesos que se le quitó luego de su detención.

“Quiero regalarle el dinero a los pobres, a todos los pobres de México”, declaró a medios.

También, en esa ocasión se lanzó contra los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. “Ya estamos hartos de presidentes tontos como Zedillo; payasos como Fox, y borrachos como Calderón”.

En una de las últimas entrevistas que dio arremetió de nuevo contra Salinas de Gortari.

“Todo me lo quitaron los bandidos de Salinas de Gortari, el expresidente trató de matarme cinco veces”, dijo en el programa “Tragaluz” de Milenio TV.

También dijo que Carlos Salinas debía agradecer que no lo mandó matar. “Que diga que no lo mandé matar, que dé las gracias que no lo mandé matar, porque no soy matón, que de las gracias a Dios que no lo mandé matar. Hay mucha gente que lo quiere matar todavía”, dijo.